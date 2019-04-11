蔡依林「折手舞」怎麼來的？美劇史上最多跨性別演員就看這部

圖文／鏡週刊

今年是瑪丹娜《宛若禱者》（Like A Prayer）專輯30週年，她還發行了30週年特別版（收錄幾首主打歌混音）。但也其實差不多在30年前，瑪丹娜無意間發掘了紐約地下的黑人同志文化，一種叫做「Vogue」的舞蹈，寫了一首叫做〈Vogue〉的舞曲。本來她打算當做〈Keep It Together〉單曲的B面（解釋一下，以前單曲都是黑膠唱片，所以唱片會有A、B 2面，B面往往收集專輯沒有，歌手心目中的次級歌曲，以便提高單曲銷售成績）發行。但這首歌實在太棒了，唱片公司硬是攔下來，所以日後〈Vogue〉才獨立發行、轟動舞林。

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推薦給： 喜歡蔡依林、瑪丹娜、想知道 〈Vogue〉 「折手舞」怎麼來的，想知道80、90年代庶民都在做什麼的人。

需要看一些小人物翻身勵志題材的人。

但是〈Vogue〉這種「折手舞」是怎麼來的？為什麼到現在連蔡依林跟她的舞者都還在跳？《豔放80》（Pose）像是一個百科全書，把當年新聞報導當中「紐約地下的黑人同志文化」，變成了一齣起承轉合都很有意思的劇。是的，裡面充滿了各種活力、各種光鮮亮麗的跑趴裝，貧窮、克難卻又充滿活力。

《豔放80》監製是萊恩墨菲（Ryan Murphy），獻給跨性別族群的一齣戲，這齣影集締造了電視史上最多跨性別演員的紀錄。他們重現了1987年那個時代的紐約。在紐約地下、次級文化當中，黑人同志發明了一種「豔裝競賽」（The Ball） ，大家要在舞廳裡頭，根據比賽項目，穿出最符合主題的服裝，接受評審打分數。分數最高的人就可以拿回冠軍盃，而當晚累積最多冠軍盃的「家族」（The Family），就可以得分，一年後就可以統計出哪一個家族的得分最高，成為冠軍家族。

但什麼又是「家族」呢？《豔放80》每集都有劇中人絞盡腦汁、奇裝異服的競賽，但在競賽背後，每個「家族」都是血淚組成的。他們都是不被家人認同、趕出家門的同志、跨性別、低收入、甚至沒有成年只好睡公園的青少年。這群無處可去，只能在紐約街頭鬼混的人，因為有了跨性別當家長、扮演「母親」的角色，組成「家族」，讓他們有了遮風避雨的地方。這是一群不被社會所接受的人，彼此照護、互相扶持，在社會找到活下去的力量。

但80年代別說對跨性別，對同志都是異常殘酷的。那個年代對於愛滋病是刻意隱瞞，政府不宣導，你也不知道到底如何保護自己。甚至抽血檢查，還要等上2個星期，再回去看報告。每個被單獨叫號進入小房間聆聽檢查結果，都是天堂與地獄的瞬間。布蘭卡便是在這樣的情況下，知道自己不久於人世，她大哭一場後決定自立門戶新的家族，告別她的「母親」伊雷塔。布蘭卡決定要在剩餘的生命當中，做些真正的好事。她收留了舞蹈才華極高的戴蒙，替他爭取到舞蹈學院的獎學金攻讀現代舞跟芭蕾。她也收留了另外一位跨性別者安琪拉，雖然安琪拉只能出賣皮肉賺錢。布蘭卡真的可以證明自己出淤泥而不染，同時在每個星期的「豔裝競賽」，超越啟發自己的伊雷塔，向大家證明她是真正擁有母愛精神嗎？

《豔放80》的主角都是社會邊緣人，LGBTQ+的族群，但編導也不忘放進一對異性戀夫婦，透過他們來反問，「到底誰才是正常的呢？」老公史丹迷戀安琪拉的陰陽同體，老婆過著住在郊區好宅的優渥生活。就連川普都成為故事背景的一部分（畢竟川普是在80年代崛起的），史丹在川普公司工作，他的上司就是粗鄙又愛開黃腔性騷擾，認為屬下外遇是真正的男子漢。對，這齣劇有很大的部份都在以古諷今，因為川普所有的言行都在觸怒跨性別族群。同時觀眾也會看到，即使是異性戀男生，也會對第三性產生迷戀，甚至只能對第三性有反應，所有那些你以為卑鄙下流的勾當，早存在於這世界上。

現在我們可以把《決戰時裝伸展台》《魯保羅變裝皇后秀》，乃至於「折手舞」看成很炫、很酷的才藝競賽，卻很少人反問當年這些事情是如何流傳下來，變成流行文化的一部分。就像布蘭卡在劇中據理力爭，別人叫她少管閒事，「白人歧視黑人、黑人歧視拉丁族群，男同志歧視跨性別」，她卻沒有變成「弱弱相殘」的一部分，誓言努力活的精采。最後一集的「豔裝競賽」拍的更是奪目，大家既比行頭、也比「折手舞」，還可以瞬間定格，不就是去年最紅的「假人挑戰」嗎？《豔放80》充滿了面對黑暗挫折的自信，成就了無法取代的美麗。

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