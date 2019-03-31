川青藏2000公里拍攝！《阿拉姜色》導演松太加：神明有保佑

記者洪文／綜合報導

西藏電影《阿拉姜色》導演松太加回憶2年前赴拉薩拍攝的艱辛過程，慶幸劇組多達100人的「大部隊」，能順利跨越大陸3個省份、2000多公里路拍攝，讓他深信「冥冥之中有神明保佑」，由於這條穿越川、青、藏的公路顛簸難行，每天車禍、死亡頻傳，讓他拍片時成天提心吊膽，惟恐安全會出狀況。

▲《阿拉姜色》藏族導演松太加。（圖／海鵬提供）



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北京電影學院畢業的松太加，最早以攝影師身分出道，曾與藏族名導萬瑪才旦三度合作，並以「藏地三部曲」打響國際名聲。個性坦誠、情感細膩的他，拍片總得應付很多雜事，常自比「導演就像工頭」，作品卻大都關乎親情。看過他執導的電影《阿拉姜色》，很多人都被片中親情感動得熱淚盈眶，並訝異松太加竟是如此年輕。

▲《阿拉姜色》順利跨越大陸3個省份、2000多公里路拍攝。（圖／海鵬提供）



松太加出生在青海牧區，小時雖聽不懂漢語，卻很愛看露天電影。他念北京電影學院時，第一次看到侯孝賢《風櫃來的人》深受衝擊，真正開啟他對電影的認識，看完後整整一周、覺得全世界都在晃動。松太加說那種震撼很難形容，突然覺得「那是年輕人的困惑，年輕人的生活，這個像是我的同學，那個又像我的哥兒們」。之後他也愛上楊德昌的《一一》、《牯嶺街少年殺人事件》等片，「每部電影我都不知看了多少遍」。

電影《阿拉姜色》是松太加的第三部電影，全片藏語發音，松太加一開始便表明他不想拍已被標籤化的藏語電影。該片劇情講述：一個女人隱藏自己的病情和與前夫之間的秘密，決定隻身前往拉薩還願。這些秘密卻在漫長的旅程中，像剝洋蔥般地一一被解開，其中涉及了男女情感的愛與道德，責任與信仰的糾結與困惑。

▲《阿拉姜色》劇照。（圖／海鵬提供）



與過去西藏影片不同的是，《阿拉姜色》不再獵奇風光，而是關注於人性，讓觀眾真切感受主角所經歷的人生、情感桎梏，甚至他們的生死觀，被形容是「從西藏土地生長出來的電影」。松太加說：「我會尊重每個人的個性、選擇，以及所有的一切！」

▲《阿拉姜色》劇照。（圖／海鵬提供）



松太加曾受「兩岸電影節」邀請訪台二次，對台灣並不陌生。對於他的第三部電影《阿拉姜色》即將下周在台上映，他感到十分高興。「我並不寄望票房，反而希望台灣觀眾喜歡這部電影，我想用《阿拉姜色》跟大家結緣。」

《阿拉姜色》將於4月3日在台上映。