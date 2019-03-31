承父衣缽「助無名屍入土」…小冬瓜娶某結婚！　因鄭弘儀一句話台上淚崩

▲小冬瓜郭憲鴻31日舉行婚禮，上傳迎親畫面邀請網友按讚。（圖／翻攝自臉書／小冬瓜）

娛樂中心／綜合報導

已故殯葬達人「冬瓜」郭東修曾加入黑道，轉投殯葬業後，幫助2000具無主、無名屍安葬，晚年罹患肺腺癌，逝世前和兒子「小冬瓜」郭憲鴻和解，並由兒子繼承衣缽。小冬瓜31日舉行婚禮，由知名主持人鄭弘儀上台致詞，聽到這一句話便忍不住哭了出來。

據《自由時報》報導，鄭弘儀和「冬瓜」郭東修交情深厚，前來參加「小冬瓜」婚禮，上台時一陣感慨。他見到滿場賓客，相信是因為冬瓜生前做了很多好事，小冬瓜也是，更相信已逝的冬瓜也到場見證兒子的喜事，接著說：「既然冬瓜有來，我們請小冬瓜跟爸爸講幾句話。」

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▲小冬瓜和鄭弘儀交情很好，曾參加對方女兒婚禮。（圖／翻攝自臉書／小冬瓜）

「小冬瓜」郭憲鴻一開口變激動落淚，連話都說不出來，站在一旁的鄭弘儀即時緩頰「這不是我要的效果。」他調整下激動心情，哽咽說能夠有今天，和大家聚在一起，全都是因為爸爸，「我知道今天你有來，爸，謝謝你，今天應該很臭屁吧？你兒子嫁出去了、結婚了。」

「冬瓜」郭東修生前在20年內收葬了2000具無主、無名屍，且也一直承攬北市府的無主無名屍業務，更出書「黑夜裡的送行者」。他從混黑道、吸毒者轉型為無名屍、低收入喪家守護者，為人津津樂道，2015年癌逝後，由兒子「小冬瓜」接棒，繼續超渡無名無主的亡魂。