遇車竟大力推她出去！慢慢說交往8年　志方一舉動讓點點傻眼

記者盧薇淩／台北報導

雙人樂團慢慢說30日參加「2019 ETtoday好朋友野餐日」，一連演唱3首歌曲，兩人交往至今第8年，笑說在外已少有熱戀情侶的親密舉動，點點還爆料曾經為了「沒有牽手」而吵架，有次兩人一起走在路上，志方看到一輛疾駛而來的車，居然大力把點點推出去，讓她傻眼直呼：「正常不是都是男生把女生帥氣拉進來嗎！」志方則大笑解釋，自己只是怕她被撞到，第一反應是把她推到沒車的地方。

▲慢慢說樂團在野餐日演唱。（圖／記者林敬旻攝）

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點點提到當時狀況，「他就是一看到有車，把我推出去、非常用力！直接推耶，人家不是都是男友霸氣把女友拉近來嗎？」後來她無言說「推什麼推啊」，志方則回應：「我是為妳好啊。」後來把事情跟朋友說，朋友也有類似經驗，但朋友個性比較man，用台語回：「哩喜底三蝦？（你是在推什麼）。」野餐日還原現場時，點點講到氣憤，志方則在一旁大笑，透露那次之後就約定好過馬路一定要牽手。

▲慢慢說分享野餐經驗。（圖／記者林敬旻攝）

慢慢說30日在野餐日上演唱新專輯歌曲，包含《失眠電影院》、《<3》、《再見快樂》，其中《<3》是告白情歌，歌詞提到可以吸引心儀對象注意的方法，例如在野餐時，用點心盒裝對方喜歡吃點心。不過雖然唱過大小場野餐活動，兩人笑說：「我們從沒有美美野餐過，我們都超狼狽，有次下雨全身淋濕，腳踩進去泥濘的土地裡，褲管也都濕了，上台前趕緊到後台用水沖掉泥土，表演時還是要一派輕鬆、很悠閒的唱完。」但幸好30日一早大晴天，沒有下雨。