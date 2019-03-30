ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

遇車竟大力推她出去！慢慢說交往8年　志方一舉動讓點點傻眼

記者盧薇淩／台北報導

雙人樂團慢慢說30日參加「2019 ETtoday好朋友野餐日」，一連演唱3首歌曲，兩人交往至今第8年，笑說在外已少有熱戀情侶的親密舉動，點點還爆料曾經為了「沒有牽手」而吵架，有次兩人一起走在路上，志方看到一輛疾駛而來的車，居然大力把點點推出去，讓她傻眼直呼：「正常不是都是男生把女生帥氣拉進來嗎！」志方則大笑解釋，自己只是怕她被撞到，第一反應是把她推到沒車的地方。

▲▼好朋友野餐日，慢慢說樂團演唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲慢慢說樂團在野餐日演唱。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

點點提到當時狀況，「他就是一看到有車，把我推出去、非常用力！直接推耶，人家不是都是男友霸氣把女友拉近來嗎？」後來她無言說「推什麼推啊」，志方則回應：「我是為妳好啊。」後來把事情跟朋友說，朋友也有類似經驗，但朋友個性比較man，用台語回：「哩喜底三蝦？（你是在推什麼）。」野餐日還原現場時，點點講到氣憤，志方則在一旁大笑，透露那次之後就約定好過馬路一定要牽手。

▲▼好朋友野餐日，慢慢說樂團演唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲慢慢說分享野餐經驗。（圖／記者林敬旻攝）

慢慢說30日在野餐日上演唱新專輯歌曲，包含《失眠電影院》、《<3》、《再見快樂》，其中《<3》是告白情歌，歌詞提到可以吸引心儀對象注意的方法，例如在野餐時，用點心盒裝對方喜歡吃點心。不過雖然唱過大小場野餐活動，兩人笑說：「我們從沒有美美野餐過，我們都超狼狽，有次下雨全身淋濕，腳踩進去泥濘的土地裡，褲管也都濕了，上台前趕緊到後台用水沖掉泥土，表演時還是要一派輕鬆、很悠閒的唱完。」但幸好30日一早大晴天，沒有下雨。

推薦閱讀

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

梧桐妹：真的有點不舒服　「想到咘咘Bo妞跟媽媽」下課放風吐心聲

梧桐妹：真的有點不舒服　「想到咘咘Bo妞跟媽媽」下課放風吐心聲

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

歐陽娜娜一中風波後首發文！分享「敷臉下廚」簡單日常　粉絲淚崩：以為妳不要我們

歐陽娜娜一中風波後首發文！分享「敷臉下廚」簡單日常　粉絲淚崩：以為妳不要我們

「勃起體外射精」直接演出來！觀眾看完電影驚呆暴動

「勃起體外射精」直接演出來！觀眾看完電影驚呆暴動

郭書瑤整頭長髮「漂成橘黃色」！笑認：經紀人會嚇到　一PO照驚呆粉絲

郭書瑤整頭長髮「漂成橘黃色」！笑認：經紀人會嚇到　一PO照驚呆粉絲

「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？　節目赴德國遭扯買春

「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？　節目赴德國遭扯買春

幫鋼鐵人QQ！　小辣椒變心愛上「最有錢」漫威英雄

幫鋼鐵人QQ！　小辣椒變心愛上「最有錢」漫威英雄

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

梧桐妹：真的有點不舒服　「想到咘咘Bo妞跟媽媽」下課放風吐心聲

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

歐陽娜娜一中風波後首發文！分享「敷臉下廚」簡單日常　粉絲淚崩：以為妳不要我們

「勃起體外射精」直接演出來！觀眾看完電影驚呆暴動

郭書瑤整頭長髮「漂成橘黃色」！笑認：經紀人會嚇到　一PO照驚呆粉絲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

野餐日, 慢慢說, 聲林之王, 謝和弦, 林孟辰, 許莉潔, 李佳薇, 李友廷, 李千娜

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《聲林》台北見面會塞爆！Gail粉絲「超大乖乖」超驚喜
  2. 遇到這天「員工就消失」！　丫頭一問原因傻眼：現在很多年輕人這樣
  3. 張紫妍案金社長「旗下4女藝人全自殺」　師妹痛揭死法共通點…網爆氣求真相！
  4. 遇車竟大力推她出去！慢慢說交往8年　志方一舉動讓點點傻眼
  5. 李奈映春裝只要2000台幣！《羅曼史》女一女二穿搭找給你
  6. 《小美好》姊妹劇來了！《小時光》「187學霸❤氧氣少女」純愛萌哭
  7. 「下面很搔癢」痛到不能走路！　辜莞允急診揪嚴重病因：這是第一次
  8. 陳珮騏遭前夫曖昧對象嗆賺得少　「離婚後月薪翻倍」：我年薪200萬！
  9. 「咻比嘟嘩」忍18年揭內幕！小鐘、小馬互槓打架　原因Sandy聽傻
  10. 梧桐妹：真的有點不舒服　「想到咘咘Bo妞跟媽媽」下課放風吐心聲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366