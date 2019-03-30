陳珮騏遭前夫曖昧對象嗆賺得少　「離婚後月薪翻倍」：我年薪200萬！

記者張筱涵／綜合報導

演員陳珮騏曾有過一段短命婚姻，當時一直很猶豫要不要放棄這段情，再加上身為演員的收入也不高，於是就詢問三位神明和一位摸骨師，結果都得到「就離婚吧！緣分盡了」的回覆，果然離婚後整個事業蒸蒸日上。

▲陳珮騏演過多齣八點檔。（圖／翻攝自陳珮騏臉書）

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陳珮騏家庭環境大起大落，好的時候家族10幾個人隨時想到就四處旅遊，連小朋友也點魚翅套餐吃，一直到17歲認識了第一任男友，結果那時候家裡經濟狀況出問題，無法適應的她一個氣就搬出去住，2個人就吃著男方帶回來的便當吃，一天只吃一餐度日。

就這樣他們到台北發展，陳珮騏當模特兒時總是被奚落欺負，因緣際會進了演藝圈，剛起步的時候通告接得非常多，幾乎每一台都能看到她的身影，對比起這樣的工作量卻只領了5萬元月薪。就這樣拼呀拼的，和男友也交往了10幾年到了要結婚的時期，才結了7個月就有了問題，她雖然想放棄但又捨不得，問了三位神明和一位摸骨師都得到「離婚吧，緣分盡了」的答案。

▲陳珮騏連續詢問得到的答案都是要她離婚。（圖／翻攝自命運好好玩官方頻道YOUTUBE）

還在猶豫之時，陳珮騏受到天上聖母開示「珮騏啊，不用擔心，你離開了不適合你的人以後，要賺多少有多少」，結果真的一離婚月收入10萬起跳，離婚前還曾被男方的曖昧對象說「人家一年都是百萬年薪耶」，一年後很想跟那個人說一句：「我年薪200萬！」

▲陳珮騏想對前夫的曖昧對象說：「我年薪200萬。」（圖／翻攝自命運好好玩官方頻道YOUTUBE）

▼【命運好好玩】2019.03.19 財運卡卡怎麼辦？（影片／取自命運好好玩官方頻道YOUTUBE，如遭刪除請見諒）