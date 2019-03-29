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「戽斗貞子」爬出電視機啦！　扭蛋5造型爆紅日網：好想被詛咒啊

記者陳芊秀／綜合報導

日本恐怖電影《貞子》即將於5月上映，各種打片妙招齊發，日前剛宣布開設抖音帳號，現在又要出扭蛋啦！《貞子》和人氣扭蛋系列「戽斗扭蛋」推出聯名公仔，首度出現「戽斗貞子」，5款造型讓網友笑噴！

▲▼《貞子》推出聯名扭蛋「戽斗貞子」。（圖／翻攝自推特／貞子）

▲《貞子》推出聯名扭蛋「戽斗貞子」。（圖／翻攝自推特／貞子）

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「貞子」最早在電影《七夜怪談》中登場，長髮白衣的女鬼形象相當經典，爆紅全球至今已經20年。現在「貞子」要有戽斗了，日本民眾只要買預售票，還可以得到一款「站著的戽斗貞子」公仔，連同電影票合計1400日幣（約台幣394元）。

▲戽斗貞子5造型。（圖／翻攝自日網／takaratomy-arts）

▲「站著的戽斗貞子」配合預售票搶先3月開賣。（圖／翻攝自推特／貞子）

此外，扭蛋公司還推出「地上爬的戽斗貞子」、「電視機爬出來的戽斗貞子」、「井裡爬出來戽斗貞子」，最後在結合經典款扭蛋「戽斗獅子王之貞子版」，共計5款造型，扭蛋單個300日幣（約台幣85元）！

▲戽斗貞子5造型。（圖／翻攝自日網／takaratomy-arts）

▲地上爬的戽斗貞子。（圖／翻攝自日網／takaratomy-arts）

▲戽斗貞子5造型。（圖／翻攝自日網／takaratomy-arts）

▲電視機爬出的戽斗貞子。（圖／翻攝自日網／takaratomy-arts）

▲戽斗貞子5造型。（圖／翻攝自日網／takaratomy-arts）

▲井裡爬出的戽斗貞子。（圖／翻攝自日網／takaratomy-arts）

▲戽斗貞子5造型。（圖／翻攝自日網／takaratomy-arts）

▲戽斗獅子王之貞子版。（圖／翻攝自日網／takaratomy-arts）

網友看到「戽斗貞子」興奮留言：「好想要！就算被詛咒也想要啊」、「美女貞子有戽斗了」、「忍不住買了一個」、「多虧貞子全日本都在開朗的詛咒中」、「好可愛，好想被詛咒！」

▲▼網友興奮曬開箱照：「忍不住買了一個。」（圖／翻攝自推特／貞子）

▲網友興奮曬開箱照：「忍不住買了一個。」（圖／翻攝自推特／貞子）

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