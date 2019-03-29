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陶喆兒剛生1月...12歲愛犬過世！錯過「最後一面」吐低落

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌王陶喆愛犬蠟29日下午過世，牠是家裡唯一的狗兒子，陪伴陶喆老婆Penny12年，蠟筆下午離開後，陶喆在臉書寫下：「牠是Penny從小養大的，但是這六年牠都是跟著我們住。Penny非常難過，很捨不得......我在出差，聽到這個消息也非常低落。」而他也因在外出差，錯過愛犬最後一面。

▲▼陶喆狗過世 。（圖／翻攝臉書）

▲陶喆上月剛升格人父，沒想到愛犬就過世 。（圖／翻攝臉書）

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陶喆1個月前剛升格人父，兒子Bonbon的到來讓全家充滿喜悅，但陪伴陶喆6年的愛犬蠟筆過世，陶喆也坦言，最近因為Bonbon的關係家裡比較忙，所以沒那麼多時間放在蠟筆身上，「也因為剛好我們有了新生兒，我再次感受生命的奇妙與脆弱。寶寶才剛出生一個多月，12歲的蠟筆就這樣突然的離世了。好像是一扇門關閉，另一扇門打開的感覺。」他在文末寫下，「蠟筆，我們會很想念你的，miss you forever！」

▲▼陶喆狗過世 。（圖／翻攝臉書）

▲陶喆與Penny養12年愛犬蠟筆。（圖／翻攝臉書）

另外，陶喆日前透露，2019年是充滿衝刺的一年，預期有三喜與大家分享，分別是小孩誕生、新專輯發行、與世界巡迴演唱會規劃。第一喜BON BON已與大家見面，接下來將蠟燭多頭燒，新專輯音樂製作與世界巡迴演唱會將馬不停蹄，這幾個月跟著老婆一起歷經懷孕的辛苦過程，接下來要換他要專心孕育音樂寶寶，期待快點將新作品與大家分享。

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