聞天祥、唐綺陽降臨「金馬奇幻選片指南」　ETtoday獨家直播！

娛樂中心／綜合報導

2019年金馬奇幻影展將於4月12日至21日於台北舉行，歡慶十週年也推出了更令人期待的片單，就讓聞天祥老師在選片指南中，幫大家挑出本次最不能錯過的影片。在聞老師精闢講片後，國師唐綺陽將以奇幻影展大使身分現身選片指南，並首次將影片分類，告訴你哪個星座適合什麼電影。選片茫然嗎？絕不能錯過！來不及報名或無法到現場參加的話，3月30日下午2點務必鎖定ETtoday看電影粉絲團獨家全程直播。





▲2019金馬奇幻影展選片指南，將由ETtoday獨家全程直播。

備受矚目的金馬奇幻開幕片《大體臨門》，為曾提名金馬獎最佳新導演的李中的第二部劇情長片，是部節奏輕快的奇幻喜劇，縮影中產階級力爭上游努力想以房地產致富，卻總是事與願違的無奈現實。並請來柯宇綸、張允曦（小8）飾演衰尾夫妻，還有廖峻、林美秀、曾之喬、劉冠廷、陳竹昇、張少懷、方季惟等多名實力演員助陣，齊展搞笑功力。笑鬧之餘，還不時諷刺現實慾望的貪瞋癡。





▲《大體臨門》為2019金馬奇幻影展開幕片。（圖／金馬執委會提供）

不可忽視的「新勢力」還有台灣新銳導演盧豐淵挑戰尺度的《緝魔》，屆時也將率領劇組出席影展世界首映。日本導演長久允也會帶著席捲日舞及柏林影展的處女作《爸媽死了，我卻不想哭》（We Are Little Zombies）來台參展。除此之外，侯孝賢的第二部長片《風兒踢踏踩》在國家電影中心主導修復下重登大銀幕，大師的起步之作，恰可與當代新鋭展開趣味對照。想獲得最完整的片單介紹就務必鎖定本次的選片指南，將在3月30日下午2點於ETtoday看電影粉絲團獨家全程直播！



▲《緝魔》將在本次影展中進行世界首映。（圖／金馬執委會提供）

