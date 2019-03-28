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遭控詐大陸老闆2300萬！　蔡岳勳聲明：努力承擔責任

記者洪文／綜合報導

《痞子英雄》導演蔡岳勳籌拍新片《怪物專賣店》，近日卻被爆疑似涉嫌詐騙大陸某影視公司人民幣500萬（約新台幣2300萬），已屆還款期限他卻拖欠，該公司因此提告。對此，他28日早上發布聲明：「並非客觀事實。」由於作品需要巨大的資金和人力投入，因此提過「建立合理的撤資機制」，未料對方始終未能達成協議。

▲▼蔡岳勳。（圖／資料照）

▲蔡岳勳。（圖／資料照）

蔡岳勳導演遭《微博》網友爆料籌備新電影《怪物專賣店》2017年底向北京某文化傳播公司老闆徵詢投資意願未果，隔年他以「周轉資金」懇求幫忙，老闆當時同意借錢，但簽署協議生效的60天以後，如果老闆不打算投資該電影，導演必須5天後還款。未料老闆2018年3月正式通知不投資要求還款，導演卻以沒錢為由未償還，但老闆2個月後發現導演明明有還款能力卻拖延還錢，最後提告。

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聲明中，蔡岳勳表示，北京紅色果實文化傳播有限公司針對《怪物專賣店》籌備期間進行投資，後來對方撤資，他也能理解對方立場，並且同意撤資要求，「後期雙方經過多次溝通，希望建立合理的撤資機制，但一直未能達成協議。」

不過，蔡岳勳坦言，《怪物專賣店》是視覺體量極大、開發週期較長的片型，前期集結了80餘人的工作團隊，籌備已達6個月之久，「由於該項目需要巨大的資金和人力投入，所以在推進過程中遇到了諸多困難。蔡岳勳導演深感精良作品的打造需要面對更多未知地挑戰，但仍然努力的推進該項目，同時也在想方設法積極溝通並協調款項事宜，努力承擔其應承擔責任。」

最後蔡岳勳導演向大眾道歉：「很抱歉此次事件給社會帶來了不好影響，也給合作夥伴帶來諸多困擾，後續我們將以更真誠、友好、理性的態度去處理此事。」

聲明全文：
近日網絡上針對蔡岳勳導演以及其項目的一些不實言論，做如下說明：

在網絡上的爆料中提及導演蔡岳勳以籌備電影《怪物專賣店》為名，「向紅色果實借款500萬」、「內地行騙」、「空殼公司圈錢」等指控，並非客觀事實。

蔡岳勳導演身為資深影視創作人，多年來一直致力於推動兩岸文化的交流和影視項目的創作。電影《怪物專賣店》是視覺體量極大、開發週期較長的片型，前期集結了八十餘人的工作團隊，籌備已達六個月之久，設計了逾千張視效概念設計圖，500餘張生物設計，1500顆鏡頭分鏡，80餘張美術場景及道具概念圖。

關於網絡上流傳的「借款」之說，實為北京紅色果實文化傳播有限公司對《怪物專賣店》的前期開發投資款項。在項目的推進過程中，紅色果實提出了撤資訴求。經雙方協商同意通過其他項目繼續合作，由於推進多個項目未果，經反復溝通後最終還是決定撤資。蔡岳勳導演表示理解對方立場，隨即同意撤資要求。後期雙方經過多次溝通，希望建立合理的撤資機制，但一直未能達成協議。

由於該項目需要巨大的資金和人力投入，所以在推進過程中遇到了諸多困難。蔡岳勳導演深感精良作品的打造需要面對更多未知地挑戰，但仍然努力的推進該項目，同時也在想方設法積極溝通並協調款項事宜，努力承擔其應承擔責任。

蔡岳勳導演長年深耕影視創作，致力於推廣中華文化的影視作品，未來亦將秉持該理念持續創作，將項目繼續推動，並嚴格遵守中國內地相關法律和政策。多年來感謝內地市場的包容和開放以及內地觀眾的認同與厚愛，給了我們更多創作的機會。

很抱歉此次事件給社會帶來了不好影響，也給合作夥伴帶來諸多困擾，後續我們將以更真誠、友好、理性的態度去處理此事。

再次感謝媒體、社會大眾及各方友人的關心。

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