張軒睿「趁最忙時請假」　楊貴媚：真的很想掐他！

記者林彥君／台北報導

楊貴媚、張軒睿、索艾克主持公視《阮三个》，張軒睿日前工作關係，找來《我的男孩》的好哥們許光漢、章廣辰救火代班，許光漢、章廣辰兩人笑稱，「當初是因為聽到房客是女生才願意來幫忙，沒想到竟然是要接待22人數的國小師生團，比想像中的累！」





▲張軒睿（右）日前向《阮三个》請假。（圖／公視提供）



張軒睿在節目中常出現呆萌的反應，擄獲不少少女心，表現也頗受觀眾好評，卻遭同節目主持人批沒義氣，竟挑房客最多的日子請假。楊貴媚直說：「竟然在我們最忙的時候不在，想到就覺得生氣，22個人耶，知道得當下真的很想掐他！」

▲許光漢、章廣辰來救火代班。（圖／公視提供）

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張軒睿解釋當天真的是因為工作的關係，因為在節目之前就已經排定所以無法更動。但自己也說「沒想到民宿最忙的一天卻遇到自己不在，真的蠻內疚的，也有感覺到威脅感，有點爭寵的感覺，但我也不能說甚麼，因為真的很辛苦，好險有他們兩個在！」張軒睿在工作空檔還一直收到稱讚許光漢、章廣辰的訊息，不服氣的說「如果我今天也是嘉賓，一定會做好做滿，讓大家看到我很寬的肩膀還有手臂線條。」

▲楊貴媚主持《阮三个》。（圖／公視提供）



在本集節目中有來自台北平等國小的「巧宛然兒童掌中劇團」師生們，該劇團是師承布袋戲大師李天祿，是台灣最知名學校社團之一，也是《阮三个》首次接受才藝換宿的房客。楊貴媚有感而發的表示，「我們也希望讓很多國家的人知道，台灣這些文化傳統藝術都還存在，而且還一直很迷人，我們的孩子也還一直在傳承。」