深呼吸／《我們》背後藏現實面！　看似光怪陸離卻饒富涵意

文／深呼吸

時隔兩年，知名喜劇演員喬登皮爾帶來他的第二部長片作品《我們》，如果是愛看電影的朋友相信對他一鳴驚人的首部執導電影《逃出絕命鎮》肯定不陌生，這部片不但在90屆奧斯卡榮獲四個獎項提名最後甚至拿下了原創劇本獎，票房上也獲得了極大的成功，可謂名利雙收，也讓原本在國際間知名度不高的喬登皮爾一夕爆紅。

▲電影《我們》。（圖／《我們》劇照，以下皆同）

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故事描述一位女子雅德蕾德威爾森和她的先生蓋博，帶著兩個孩子一起到夏天度假住的海濱房子，打算度過一個恬靜的夏天，但一段過去難以啟口的傷痛卻如鬼魅般出現在眼前，接二連三的怪異巧合也相繼發生，對於家人即將遭遇不幸事件的強烈預感，讓雅德蕾德恐懼到達臨界點。當他們和朋友泰勒斯一家共度一個令人緊繃的海邊聚會後，雅德蕾德和先生及孩子們回到度假小屋休息，卻在進入黑夜的房子前，看見令人毛骨悚然的四個人影，正手牽手站立在他們的車道上，更令人訝異的是，這四人竟然是他們的分身。本片的劇情其實不像《逃出絕命鎮》那般看起來較為有所本（以一對黑白情侶間的故事延伸出探討種族歧視及迫害依舊無所不在的問題），本片在預告中就呈現出一種詭譎驚悚的氣氛，令觀眾忍不住想知道所謂的分身究竟是怎麼回事。

喬登皮爾這次的作品也並沒有令人失望，他藉由一對家庭在度假期間卻遇上與自己長的一模一樣的人這樣不可思議的事情延伸出探討人的內心黑暗面，甚至對應到了美國這個國家，到今時今日卻依然存在的種族與階級的對立問題（其實可以說全世界都是如此），有些人一出生就含著金湯匙在社會頂端過著富足的生活，有些人卻一輩子永遠都在暗無天日的社會底層，過著弱勢族群的日子。

電影的開頭也藉由在1986年，真實發生過的手牽手護美國活動來當作這群影子大軍回歸並反攻地上社會的楔子，甚至在結尾還來個神翻轉，讓觀眾在心內驚呼居然是這麼回事。而這種好壞之間的對抗，其實也可解釋成每個人從出生到經過社會歷練後，內心都有正負兩面自我的存在，很多事也不再是絕對的善與惡，而是有著中間灰色模糊地帶的存在，這些也是造成今日社會分裂與群體意識對抗的原因所在。

另外不得不提的就是演員的表現，雖然片中出現的主要主配角不多，但他們都非常辛苦的一人分飾兩角，對這些重要主配角而言可謂是一大挑戰，其中已經拿過奧斯卡最佳女配角的露琵塔尼詠歐，可以說是撐起本片的最重要角色，電影中所有影子分身裡唯一會說話的也只有她的角色，很多時候都是靠她的聲音、表情及肢體動作等來支撐整部電影的演出，兩種截然不同的性格與表演甚至說話方式都讓人折服於她精湛的演技，甚至有望繼丹尼爾卡盧亞被提名最佳男主角後，她也有機會被提名最佳女主角。

而在黑豹裡算是重要角色的溫斯頓杜克在片中則是主要黑色幽默的擔綱存在，大部分的搞笑台詞都由他來說出，也讓人在神經緊繃的氣氛之餘稍有舒緩的空間，而沙蒂萊特喬瑟夫與伊凡亞歷克斯飾演的一對兒女也讓人看到這兩個青少年演員的無限潛力，另一對白人家庭雖然戲分不多但也頗令人印象深刻。

本片要探討的議題其實遠比《逃出絕命鎮》更大更廣許多，但它建立的基礎劇情上卻不像逃出絕命鎮般來的真實，再加上邏輯上看似有著許多不合理與BUG的存在，也導致了本片上映後的口碑影評給這部電影相當高的評價，但一般觀眾卻只是中上水準的評價，筆者看完後覺得這樣意見分歧的結果完全不意外，雖然筆者個人頗喜歡這部電影，也推薦給真正的影癡觀賞，但本片卻注定不是所有一般大眾都能接受的電影，但這部電影絕對值得多看個幾遍才能吸收消化並了解真正意涵。

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