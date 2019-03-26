王陽明舊愛約會小9歲男星！　開進汽車電影院「互餵貼臉」爆戀情

記者韓景樺／綜合報導

大陸女星張儷出道多年，擁有完美的身材比例被封為「S級女神」，一雙大長腿更是吸睛。她過去曾和「台灣第一帥」王陽明、「韓國戲劇男神」朱鎮模先後傳出戀情，26日更被爆出和演出新版《射鵰英雄傳》郭靖的男星楊旭文夜會。兩人在車上又是互餵食物，又是頭靠著頭，互動親密也引發網友熱議。

▲張儷和楊旭文爆戀情。（圖／翻攝自微博／張儷、楊旭文）

張儷過去幾段情史都備受關注，她和藝人王陽明因搭檔真人秀《因為愛》而爆出熱戀消息，曾和男方一起見長輩，當時還傳出王陽明爸爸對她留下好印象，可惜最後仍無法開花結果。2015年因拍攝陸劇《親愛的，對不起》和韓星朱鎮模相識，2017年被拍到共同出遊而認愛，卻不到1年便宣告分手。

請繼續往下閱讀...

26日她再被爆出和新生代男星楊旭文親密約會，2人被拍到開車進入汽車電影院，男方先是在車裡吞雲吐霧，後來開始吃起東西，也不忘照顧身邊的張儷。而吃過東西之後，駕駛座上的張儷也被拍到和楊旭文的臉貼得極近，昏暗的燈光讓兩人看來像是在玩親親。

▲兩人被爆料在汽車電影院約會。（圖／翻攝自微博／花焦大料2）

過去曾合作電視劇《金牌投資人》，相差9歲的2人疑似熱戀的消息曝光後，部分網友也對張儷看男人的眼光感到失望，畢竟楊旭文曾捲入女星任嬌的全裸墜樓案。擁有姣好外型的任嬌，2017年10月被發現墜樓身亡，全身赤裸倒在酒店的草叢中，由於她死因成謎，最大嫌疑人也被指向最後和她見面、並共處一室的男演員楊旭文。

雖然最終調查結果證實是任嬌酒後失足墜樓，楊旭文也透過工作室發出聲明，極力澄清自己未涉毒、未涉及任嬌墜樓意外事件，對於種種「嚴重失實」的傳言，不排除追究法律責任，但他的形象已經受到傷害也是事實。

而針對此戀愛消息，《新浪娛樂》也向張儷工作人員求證，對方回應「兩人有拍戲，應該是正常藝人聚會」，但對於疑似親吻的照片，則未給予回答。