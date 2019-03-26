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紅衣無頭女屍！蔡依林新MV小S出演　驚悚畫面網驚：想到鞏莉芳

記者盧薇淩／台北報導

Jolin蔡依林新歌《紅衣女孩》斥資千萬以電影規格拍攝電影MV，攜手小S徐熙娣、王柏傑挑戰驚悚、懸疑的題材，而她出道超過20年卻是首次與小S徐熙娣與王柏傑同台飆戲，更特別邀來電影《紅衣小女孩》系列的導演程偉豪執導，除了驚悚恐怖度向上攀升，電影規格的運鏡及視覺美學更顯出精緻度，陣容堅強。

▲▼蔡依林新歌MV王柏傑小s 。（圖／索尼音樂)

▲蔡依林新歌MV預告中，驚見斷頭女屍。（圖／索尼音樂、翻攝youtube）

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繼《腦公》MV找來港片喜劇女神吳君如及《奔跑吧兄弟》主持人鄭愷跨刀出演後，這次找來《紅衣小女孩》系列的新銳導演程偉豪執導，並邀請女神「小S」徐熙娣及演技派男神王柏傑跨刀，以大量黑灰白色調中以「紅」點綴，表面上以「紅」帶出喜慶，其實更深一層含義即是「鮮血」，暗藏無限殺機。

在26日曝光的MV電影預告中，只見潔白雪地中，躺著一具穿著鮮紅婚紗的無頭女屍，註解文字寫著：「一場如同喪禮的婚禮，一樁揭露人性黑暗的殺頭血案，揭露一段複雜的三角情仇。人心惶惶丶無頭命案兇手究竟是誰？」雖然才短短30秒，就足夠讓人有驚悚感，讓網友看完後說：「看到那個裙子，不知道為什麼會一瞬間想到鞏莉芳（恐怖遊戲《還願》角色）」、「我被無頭女屍嚇到了。」

▲▼蔡依林新歌MV王柏傑小s 。（圖／索尼音樂)

▲雪白地上躺著一具無頭女屍，嚇壞一票網友。（圖／翻攝youtube)

程偉豪為了蔡依林，獻出首次拍攝MV的處女作，聽完《紅衣女孩》後就已有腳本構想，「以快節奏的曲調搭配恐怖片的敘事風格是第一次嘗試，時空背景主要是架空在民初，以悲劇故事去貫穿，讓觀眾更能融入劇情。」程偉豪與創意團隊在討論過程中，一致認同飾演這個集「美色」及「演技派」的角色非小S徐熙娣莫屬，沒想到小S看完腳本後爽快答應邀約，還幽默地表示：「後來其實有點擔心怕演不好，不過仔細看完劇本後發現根本是為我而寫，因為我有一幕是跟男主角親嘴，二話不說就跟經紀人說，我接了！」

對於小S大方的答應跨刀，Jolin開心地表示：「其實很久以前就想跟小S合作，也非常欣賞她的表演，《紅衣女孩》電影MV劇情需要很多內心轉折，小S跨刀演出的更顯現出戲劇張力及火花！」小S神來一筆的幽默，常把Jolin逗得哈哈大笑，像是小S在對戲時故意問Jolin說：「我有吻戲你不會羨慕嗎？」結果Jolin害羞猛搖頭說不會，讓小S故作生氣地對Jolin說：「那是因為你沒有結婚！我結婚12年了，只要不是我老公的吻戲，我都可以接！」全場笑翻。

▲▼蔡依林新歌MV王柏傑小s 。（圖／索尼音樂)

▲蔡依林找來小S及王柏傑演出。（圖／索尼音樂)

在電影MV中，與小S忘情擁吻的王柏傑，「吻技」也獲得小S認證，在片場兩次KO這場關鍵吻戲的他，讓小S開玩笑忿忿然說：「怎麼這麼快就拍完了？！還可以再一次嗎？！」而首次與兩位天后同時有親密戲的王柏傑，坦言在拍戲時內心非常緊張，他表示：「接到邀約時我真的感到非常榮幸，不過一方面也很怕被網友罵說憑甚麼能跟兩位天后一起演戲！」

在MV 4月2日中午上線前，4月1日會在信義威秀舉行「紅衣女孩MV試膽午夜場首映會」活動，還有解謎遊戲將在26日上線，詳情請上粉專查詢。

▲▼蔡依林新歌MV王柏傑小s 。（圖／索尼音樂)

▲▼小S及王柏傑有吻戲。（圖／索尼音樂)

▲▼蔡依林新歌MV王柏傑小s 。（圖／索尼音樂)

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Jolin, 蔡依林, 小s, 王柏傑

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