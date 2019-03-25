謝霆鋒談藝人副業「容易死」：最慘的是我變標題就有人看！

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星謝霆鋒身兼歌手、演員、企業老闆等多重身分，近日接受財經新聞訪問，暢談經營副業的心路歷程。他透露自己存到的第一桶金，是靠「買磚頭」而來，因為從19歲開始拍戲，賺到的錢都存來買房產，後來開設食品品牌，闖出另一番事業。

▲謝霆鋒受訪談藝人副業。（圖／翻攝自臉書／鋒味）

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謝霆鋒2014年開始主持美食節目《鋒味》，隔年創立美食品牌，受訪時聽到主持人提到名人、星二代做生意有利有弊，立即回應「是比較容易死！」他談起2個月前，有產品報告將市面上58款餅乾測試致癌物，「我的餅乾也在名單中，但是報告沒有詳細列名吃多少會有問題，而我的餅乾在這麼多測試產品中，致癌成分好低，可能是因為我做幕前的工作，媒體就會以我的品牌當做標題，所以是有不公平的。」

其實謝霆鋒曾帶著產品，到許多世界知名的實驗室測試，但是卻因為模糊的食安機制出現問題，「其實很不公平，最慘的是我變成標題，就有人看。」

謝霆鋒名下品牌曾推出「甜酸苦辣」餅乾，2018年7月被香港食物安全中心檢驗出糖份超標5倍，因此下架停售。他當時發表聲明，強調是受到食安中心抽樣檢查，並非食品安全問題，因此先將食品下架，直到檢驗報告出爐為止。