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勝利夜店爆富豪孫女涉毒！「專吃偶像」同團變表兄弟...身分起底

記者吳孟庭／綜合報導

勝利醜聞爆發至今，曾有南韓政治線記者出來爆料表示，其實是要揪出江南夜店背後與政治頂端人物的不法關係，而該記者最新一篇報導還沒挖出政治人物，倒是先爆出一名財閥孫女涉及吸毒，而該女還號稱是「偶像殺手」，跟她交往過的男偶像就至少5人。

▲勝利開的夜店Burning Sun發生集體暴力事件。（圖／翻攝自Facebook／burningsunseoul）

▲記者調查勝利夜店Burning Sun與毒品關聯，揪出富豪孫女吸毒。（圖／翻攝自Facebook／burningsunseoul）

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隸屬於《韓國證券新聞》政治社會部的吳鎮赫（音譯）記者，曾在IG表示他正與揪出崔順實干政的盧勝日（音譯）記者合作，先前已發現勝利所投資的Burning Sun夜店趙姓職員，提供給議員金武星的女婿毒品，而最新報導更證明BS夜店有不法毒品交易。

吳鎮赫報導，「一名A女，是南韓國內某財閥的外孫女，正在經營部落格跟IG，她因為爆出與男偶像B談戀愛而聞名，而其實她與大多數的藝人都是熟識關係。因為長期在海外居住，開放的個性也有不少人誤會她和明星的關係。」

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事實上，早就有謠言A女戀愛關係很亂了。吳鎮赫接獲爆料，A女號稱「偶像殺手」，應該是說她只鍾愛偶像出身的歌手。A除了和B談戀愛而為人所知外，她跟B同一團的成員也有一腿，甚至吳記者接獲的爆料裡，近來引領韓流的大勢團體中，就有5名歌手跟她有過關係。還說最近因為Burning Sun事件而牽扯進的4人團體，其中一名成員也曾跟她交往過。

吳記者說，跟A女扯上關係的歌手，到最近都還持續活躍地活動中，裡面有發行新歌的，也有是長壽的團體們（韓文用複數），甚至跟她有一腿的成員當中，最近還有以個人活動繼續引領著韓流的，意指對方都還是線上的藝人。

▲▼「Burning Sun」代表李某。（圖／翻攝自kyunghyang新聞）

▲Burning Sun相關人員與富豪孫女交好。（圖／翻攝自Facebook／burningsunseoul）

除了私生活很亂，吳記者要強調的是，A早在2011年已經因毒品在美國遭到調查，回國後又因為呼麻正在被警方調查，前科累累的A果然跟Burning Sun脫不了關係，除了跟BS夜店李文豪（音譯，이문호）老闆熟識，也跟上述供毒的夜店趙姓職員關係非常好。

然而A女雖然從2015年到2018年多次被舉報吸毒，甚至遭列在檢調吸毒名單內，警察多次申請拘捕令，卻都被檢方給駁回。檢方多年來保證會處理，但只要一換人、交棒給下一任檢察官後，結果還是一樣。爆料者也說，每次只要開始調查，A就會跑去染髮或除毛躲避。

▲勝利夜店只是引爆點！韓記者公開背後「抓的是政治人物」。（圖／翻攝自arkham_list IG）

▲政治線記者吳鎮赫表示其實要揪出的是江南夜店與政治人物的關係。（圖／翻攝自arkham_list IG）

爆料者向吳記者表示，認為A女一直有靠山庇護，希望透過BS夜店事件挖出財閥與檢警私下的關係。記者求證A女外公家，則說「跟我們無關，也從沒因A而捲入什麼官司，沒什麼好說的。」另外記者親自聯絡A女則尚未獲得回應。而網友則認為，基於上述的敘述，A女身分已經心照不宣了。

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勝利, Burning Sun, 日韓風

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