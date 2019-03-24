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《還珠》晴兒嫁豪門消失螢光幕2年！　網跪求復出…女神回應了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星王艷因《還珠格格》的「晴兒」一角爆紅，至今21年仍享有高人氣。她和房地產大亨王志才結婚多年，定居北京豪宅，市價高達5億台幣，並且減少戲劇演出，直到最近在綜藝節目露臉，加上和《還珠》老佛爺爆哭互動，溫柔身影被網友敲碗復出螢光幕，24日發文回應了。

▲▼王艷因《還珠格格》人氣維持21年之久，婚後但出娛樂圈被敲碗復出。（圖／翻攝自微博／王艷）

▲王艷因《還珠格格》人氣維持21年之久，婚後淡出娛樂圈被敲碗復出。（圖／翻攝自微博／王艷）

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王艷見到扮演「老佛爺」的趙敏芬，瞬間跪倒落淚，動人場面贏得廣大迴響。她發文感激小說作者瓊瑤，也透露收到很多私信詢問這是要復出嗎？她回應：「其實……我一直都有在啊，呃……我不知道該怎麽解釋這個……嗯……好吧，我以後會盡量多拍戲。」

▲▼《還珠格格》。（圖／翻攝自優酷／《王牌對王牌》）

▲王艷重現《還珠格格》經典橋段，見到老佛爺瞬間落淚。（圖／翻攝自優酷／《王牌對王牌》）

▲▼王艷回應復出一事：「其實……我一直都有在啊。」（圖／翻攝自微博／王艷）

▲王艷回應復出一事：「其實……我一直都有在啊。」（圖／翻攝自微博／王艷）

事實上，王艷2000年正式結婚後，多年來仍陸續有演出，其中2009年在武俠劇《流星蝴蝶劍》扮演殺手老大「高寄萍」，播出時也相當轟動，現在則是從主角轉型當主角的媽，作品量和戲份變得不多，近2年更沒有接拍新戲。她最近成為綜藝節目常客，溫柔、凍齡形象吸引眾人關注，除了否認復出，也感謝觀眾支持，最後也承諾會多多拍戲。

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還珠格格, 還珠, 晴兒, 王艷

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