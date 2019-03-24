許老三開7歲生日趴！自拍「覺得自己很時髦」　小S一看：我不想管了

記者李湘文／綜合報導

許老三是藝人小S的三女兒，雖然年紀還小，但因為性格大喇喇又搞笑，已經累積了許多粉絲。她近日提前舉辦7歲生日派對，一如以往的充滿自信，還擺出自認時髦的pose闖入鏡頭，卻被媽媽無力吐槽「我不想管了」，再度引起爆笑。

▲許老三像小S，有著鬼靈精怪性格。（圖／翻攝自臉書／小S 徐熙娣）

小S曝光許老三生日派對照片，只見許多孩子齊聚一堂玩樂，連大S的老公汪小菲和女兒「小玥兒」都被發現入鏡。在眾人簇擁下，許老三蹲在桌子前面切蛋糕，慶祝自己即將到來的7歲生日，難得笑得有些靦腆卻又開心。

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▲許老三開7歲生日派對。（圖／翻攝自臉書／小S 徐熙娣）

此外，小S也跟許老三一起自拍，然而看到女兒在鏡頭前擺出各種造型，還是忍不住吐槽：「她覺得她自己很時髦！我不想管了，有人愛她欣賞她就是她的福氣！」不過，小S在自拍的同時，自己也擺出巨星般的高傲表情，氣勢完全不輸。

▲許老三跟小S時尚自拍。（圖／翻攝自臉書／小S 徐熙娣）

事實上，許老三遺傳小S的搞笑性格，向來鬼靈精怪又熱愛表現，不久前才剛燙了一頭搶眼的爆炸捲髮，被媽媽形容為「70年代搖滾天團的吉他手或主唱」。因此，這回許老三在生日派對上拍下時髦照，也得到粉絲稱讚「當然時髦啊！她可是搖滾歌手耶」、「自己愛自己最開心」，更收穫滿滿的生日祝福。

▲許老三日前剛燙了捲髮。（圖／翻攝自臉書／小S 徐熙娣）