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納豆燒肉店3年半全關！　「我們還不夠好…」4原因讓王國消失

記者李湘文／綜合報導

藝人納豆致力發展飲食副業，然而2015年創立燒肉店「滋滋咕嚕」後，經營狀況不如預期，店開了5間又一一收掉，日前連最後一間中壢店都宣告關門，正式退出燒肉事業。他24日出面回應，坦然承認「納豆燒肉王國消失了」，但自認已經打了一場漂亮的仗，「我以曾經是個燒肉店老闆而驕傲。」

▲納豆回應燒肉店關門原因。（圖／翻攝自臉書／滋滋咕嚕 쩝쩝꿀꺽 韓式烤肉專門店）

▲納豆回應燒肉店關門原因。（圖／翻攝自臉書／滋滋咕嚕 쩝쩝꿀꺽 韓式烤肉專門店）

納豆回憶經營燒肉店的這幾年，曾經非常風光，店門口永遠有人排隊，有很多藝人甚至韓星來光顧，泫雅的保鑣還稱讚「比韓國的店好吃」；不過，3年半來也經歷很多風雨，曾經被鄰居檢舉油煙，也一度因為前女友林千又惹出五十嵐風波，導致燒肉店被大量網友評價一星，「嚇得我趕去店看，結果還是有很多客人上門，然後我轉身進廁所眼淚就噴出來了……」

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▲納豆回應燒肉店關門原因。（圖／翻攝自臉書／納豆）

▲納豆回應燒肉店關門原因。（圖／翻攝自臉書／納豆）

因為收掉中壢店，納豆近期收到許多人關心，但因為害怕說錯話影響團隊多年來的努力，所以遲遲沒有出面回應。他如今整理好想法，24日主動在臉書上發文，坦承收店有幾個原因，「除了我們經營還不夠好之外，景氣的變更，東區人潮的消失，和韓式料理風潮的改變，其實都是。」但他不會抱怨，因為「曾經的美好是那麼閃亮而真實存在我們心中」。

納豆感性表示，開燒肉店3年多來，挺過許多風雨，「其實我們已經打了一場很漂亮的仗了。」他是個喜歡帶給別人歡笑的人，不管是透過主持、表演、美食或飲料，「謝謝所有曾經來過『滋滋咕嚕』的客人的喜歡或批評指教，謝謝你們豐富過我的人生，讓我以曾經是個燒肉店老闆而驕傲。謝謝啦！後會有期！」

【納豆全文】

這陣子很多人關心我，媒體朋友也一直想問我收店的原因，我沒接受採訪是因爲總怕說錯了什麼而讓我們團隊這些年的努力蒙塵，在此先說聲抱歉。
「納豆燒肉王國消失了」嗯，是的，但對我來說，至少我們曾經打造了一個王國出來。一個門口永遠有人排隊，一個晚上可以翻桌到三輪以上的餐廳，我在店裡穿梭著看著客人大口吃肉然後眼睛像貓一樣笑瞇的神情。曾經也是很多藝人朋友的愛店甚或許多韓星來的店，我也永遠記得泫雅的韓國保鑣跟我說他覺得比韓國的店好吃⋯⋯當然這期間也經歷過不少風雨，開店初期曾因之前女友的五十嵐事件而導至大批網友在沒吃過我店的情況下湧至Google評價一顆星，嚇得我趕去店看結果還是有很多客人上門，然後我轉身進廁所眼淚就噴出來了⋯⋯
鄰居因油煙檢舉，於是我們加裝了比政府規定還嚴苛的裝備，然後一間間登門溝通道歉⋯⋯
風雨挺過了，也有過很多快樂的日子，三年多，其實我們已經打了一場很漂亮的仗了。
真要說收店的原因，除了我們經營還不夠好之外，景氣的變更，東區人潮的消失，和韓式料理風潮的改變，其實都是，不能抱怨因爲曾經的美好是那麼閃亮而真實存在我們心中的。
我是一個喜歡帶給別人歡笑和感動的人。不管是透過主持、表演或是美食、飲料等形式。
在這我要謝謝所有曾經來過「滋滋咕嚕」的客人的喜歡或批評指教，謝謝你們豐富過我的人生，讓我以曾經是個燒肉店老闆而驕傲。

謝謝啦！後會有期！

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