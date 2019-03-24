她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省　館長被下戰帖「滾出去」硬起來說話了！

記者潘慧中／綜合報導

歐陽娜娜21日發聲表明：「我為我身為中國人驕傲。」事件延燒多天，網路紅人「館長」一度看不下去直罵：「禮義廉恥這4個字學過沒？」常針對兩岸關係發表意見的劉樂妍卻反過來痛批館長：「不想當中國人的，該滾出去的是你！」

▲▼劉樂妍力挺歐陽娜娜。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang、微博／劉樂妍）



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劉樂妍23日在臉書和微博轉發「館長轟歐陽娜娜」的新聞，她表示打從唐宋元明清、中華民國到中華人民共和國，中華民國始終都不是一個國家，「中華民國就是曾經的中國，所以中華民國人當然是中國人。」

▲劉樂妍暗指不想當中國人的館長才是該滾出去的人。（圖／翻攝自微博／劉樂妍）



此外，劉樂妍認為台灣是隸屬於中國的省份，從古至今就是中國的一部分，在這篇轉發「館長轟歐陽娜娜」的新聞最後，她暗指不想當中國人的男方才是該滾出去的人，「說你吶！還不滾！」並附上4個怒吼的表情符號。

▲▼館長不客氣回應劉樂妍了。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）



對此，館長也在臉書轉發了「劉樂妍嗆館長」的新聞說：「你只是一個在台灣紅不起來，只能用這種方式去賺錢的女人，重點！！！！你在大陸也不紅。」簡單幾句話直接電爆劉樂妍。

事實上，繼歐陽娜娜發聲表明後，館長23日爆氣發文：「我最好奇的是領著中華民國身分證，享受著自由平等的法律，一直說自己是中國人，卻又不願放棄國籍移居大陸，真他X的江西那（娜），禮義廉恥這四個字學過沒？」卻意外遭劉樂妍盯上，隔空掀起戰火。

劉樂妍臉書全文：

唐、宋、元、明、清、中華民國、中華人民共和國。

中華民國它不是一個國家，它也不是一個新的國家。

中華民國就是曾經的中國。所以中華民國人當然是中國人。

台灣是中國的一個省，自古以來就是中國的一部分。

不想當中國人的，該滾出去的是你。

說你吶！還不滾！

館長臉書全文：

你只是一個在台灣紅不起來

只能用這種方式去賺錢的女人

重點!!!!

你在大陸也不紅