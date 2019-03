《我們與惡的距離》5大看點！　爆哭、撕心裂肺的賈靜雯你看過嗎？　

記者李欣容/綜合報導

公視新戲《我們與惡的距離》明(24日)將首播,先前釋出的預告中,賈靜雯、吳慷仁、溫昇豪和戲骨等級的檢場、謝瓊煖等人同台飆戲,光是看到演員名單就讓人迫不及待。

▲賈靜雯真實生活幸福美滿,睽違15年再接電視劇卻演喪子母親,極大反差增加了可看性。(圖/公視提供)

1.女王回歸,睽違15年再接戲

賈靜雯在劇中飾演因無差別殺人事件痛失愛子的母親宋喬安,她同時也是新聞工作者,每天面對爆炸的資訊,她只能埋首工作,甚至得靠酒精來痲痹傷痛,為了讓自己入戲,賈靜雯每場喝真酒,演員的開關切換自如,不少網友看了預告都留言直說,「差點忘了賈靜雯這麼會演。」

▲▼吳慷仁劇中總和社會體制站在對立面 。(圖/公視提供)

2.視帝大台柱,有吳慷仁的地方就有戲

吳慷仁過去在電視劇的表現有目共睹,《麻醉風暴》中想挑戰體制的葉建德,還是《一把青》中為國家為愛情奔走的郭軫,渾厚又有深度的演技,讓眾人期待這次他將會以什麼樣的方式詮釋和「正義」站在反方的法扶律師,有吳慷仁的地方,就有戲。

▲▼謝瓊煖、檢場飾演殺害者家屬,讓社會另一邊的「受害者」心情浮出水面 。(圖/公視提供/記者李毓康攝)

3.殺人犯的家屬,沒有活下去的權利嗎?

社會案件備受關注的往往是受害者,以及其家屬,但加害者的家屬卻鮮少被討論,劇中謝瓊煖、檢場飾演殺人犯的父母,面對大眾的抱歉與無助,卻仍疼惜自己的兒子,兩人簡樸的裝扮夾雜著悲痛情緒,望著他們臉上炸裂細紋的瞬間,看了都忍不住心疼。

▲劇中新聞台場景,300坪的空間從零開始。(圖/翻攝自YouTube/我們與惡的距離 The World Between Us 官方頻道)

4.300萬打造新聞台場景

賈靜雯劇中任職的「品味新聞台」場景,是劇組花了300萬租下的場地,共300坪,除了副控室on新聞畫面,是使用公視節目部副控室拍攝外,其餘都是從零開始,政治組、生活組、娛樂組等,各個部門都安插人員,即便拍遠景,所有座位都塞滿了人,高壓的新聞台環境,是帶領觀眾入戲的重要關鍵。

▲賈靜雯劇中兒子被無差別殺人意外而死,溫昇豪飾演她的先生。(圖/公視提供)

5.主題曲牽起每個破碎的靈魂

主題曲《別讓我走遠》由林宥嘉演唱,他也參與歌曲創作,透過全Live的編曲演奏,和感染力十足的療癒系嗓音,將劇中每個破碎的心靈重建,即便不會回到最初,聽了也讓人有力量往前走。