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《我們與惡的距離》5大看點！　爆哭、撕心裂肺的賈靜雯你看過嗎？　

記者李欣容／綜合報導

公視新戲《我們與惡的距離》明（24日）將首播，先前釋出的預告中，賈靜雯、吳慷仁、溫昇豪和戲骨等級的檢場、謝瓊煖等人同台飆戲，光是看到演員名單就讓人迫不及待。

▲▼ 賈靜雯 。（圖／公視提供）

▲賈靜雯真實生活幸福美滿，睽違15年再接電視劇卻演喪子母親，極大反差增加了可看性。（圖／公視提供）

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1.女王回歸，睽違15年再接戲

賈靜雯在劇中飾演因無差別殺人事件痛失愛子的母親宋喬安，她同時也是新聞工作者，每天面對爆炸的資訊，她只能埋首工作，甚至得靠酒精來痲痹傷痛，為了讓自己入戲，賈靜雯每場喝真酒，演員的開關切換自如，不少網友看了預告都留言直說，「差點忘了賈靜雯這麼會演。」

▲▼ 公視《我們與惡的距離》賈靜雯與溫昇豪詮釋受害者家屬神情悲痛 。（圖／公視提供）

▲▼吳慷仁劇中總和社會體制站在對立面 。（圖／公視提供）

▲《我們與惡的距離》賈靜雯劇中兒子被無差別殺人意外而死，溫昇豪飾演先生，吳慷仁法扶律師。（圖／公視提供）

2.視帝大台柱，有吳慷仁的地方就有戲

吳慷仁過去在電視劇的表現有目共睹，《麻醉風暴》中想挑戰體制的葉建德，還是《一把青》中為國家為愛情奔走的郭軫，渾厚又有深度的演技，讓眾人期待這次他將會以什麼樣的方式詮釋和「正義」站在反方的法扶律師，有吳慷仁的地方，就有戲。

▲▼賈靜雯《我們與惡的距離》靠酒精麻痺喪子之痛 。（圖／公視提供）

▲▼謝瓊煖、檢場飾演殺害者家屬，讓社會另一邊的「受害者」心情浮出水面 。（圖／公視提供／記者李毓康攝）

▲▼《我們與惡的距離》首映會,謝瓊煖。（圖／記者李毓康攝）

3.殺人犯的家屬，沒有活下去的權利嗎？

社會案件備受關注的往往是受害者，以及其家屬，但加害者的家屬卻鮮少被討論，劇中謝瓊煖、檢場飾演殺人犯的父母，面對大眾的抱歉與無助，卻仍疼惜自己的兒子，兩人簡樸的裝扮夾雜著悲痛情緒，望著他們臉上炸裂細紋的瞬間，看了都忍不住心疼。

▲▼劇中新聞台場景，300坪的空間從零開始 。（圖／翻攝自YouTube／我們與惡的距離 The World Between Us 官方頻道）

▲劇中新聞台場景，300坪的空間從零開始。（圖／翻攝自YouTube／我們與惡的距離 The World Between Us 官方頻道）

4.300萬打造新聞台場景

賈靜雯劇中任職的「品味新聞台」場景，是劇組花了300萬租下的場地，共300坪，除了副控室on新聞畫面，是使用公視節目部副控室拍攝外，其餘都是從零開始，政治組、生活組、娛樂組等，各個部門都安插人員，即便拍遠景，所有座位都塞滿了人，高壓的新聞台環境，是帶領觀眾入戲的重要關鍵。

▲《我們與惡的距離》賈靜雯劇中兒子被無差別殺人意外而死，溫昇豪飾演先生。（圖／公視提供）

▲賈靜雯劇中兒子被無差別殺人意外而死，溫昇豪飾演她的先生。（圖／公視提供）

5.主題曲牽起每個破碎的靈魂

主題曲《別讓我走遠》由林宥嘉演唱，他也參與歌曲創作，透過全Live的編曲演奏，和感染力十足的療癒系嗓音，將劇中每個破碎的心靈重建，即便不會回到最初，聽了也讓人有力量往前走。

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我們與惡的距離, 賈靜雯, 溫昇豪, 吳慷仁, 檢場, 謝瓊煖

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