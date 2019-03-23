獨／安心亞「長髮喀喳」新戲開拍　《念大學》製作人鬆口：考慮砍集數

記者李欣容／台北報導

安心亞主演電視劇《你有念大學嗎？》日前傳出因女主角檔期已到，後5集卻還沒拍完恐爛尾完結。事隔10多天，製作人張曼娜透露，曾考慮縮短集數，「但電視台希望照著16集目標，但期限在別人手上，只能盡量協調。」安心亞也已進新劇組，頭髮都剪短了，將來在《你》劇中造型會是假髮出現。

▲安心亞進新劇組剪短髮 。（圖／翻攝自Facebook／安心亞 Amber An）

《你》劇起初設定16集，但因劇本層層審核，進度緩慢，本月10日安心亞合約到期都還有5集沒拍完，下一檔歐銻銻自製劇《月下為愛墜落的祂》卻已開拍，安心亞也進入新劇組，為角色將長髮剪短，經紀人表示，「我們兩邊一直有在拍，希望能把它完成。」但對造型部分，要觀眾看了就知道，保密到家。

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▲安心亞在《你有念大學嗎》後期會戴假髮上陣。（圖／翻攝自Facebook／安心亞 Amber An）

歐銻銻娛樂則說：「我們會與心亞積極協調兩邊檔期，讓劇組們都順利拍攝完成。」據悉新劇才剛開拍1個多星期，班表還有協調空間，預計將拍4個多月。

▲安心亞新戲開鏡《月下為愛墜落的祂》已開拍1個星期。（圖／翻攝自Facebook／安心亞 Amber An）

《你》劇製作人張曼娜語氣略顯無奈，坦言很希望能盡快集中拍完，但因安心亞檔期已在新劇組手中，只能尊重，劇本部分，16集已編撰完成，正在做最後修正，被問是否曾考慮縮短集數？張曼娜坦承，「說沒念頭，也會有，但希望能把故事說完，不能倉促，不然對不起觀眾。」