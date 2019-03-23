當爸後最大尺度！　王傳一穿OO打電動　全被她看光

記者李欣容／台北報導

王淨在電視劇《愛情白皮書》中化身小資女，成為王傳一的小秘書，最新劇情中，王淨竟目睹王傳一穿著內褲在公司玩電動的模樣，劇情荒謬有趣，王淨直喊，「平常哪有機會能看到一哥只穿著內褲在你面前晃來晃去。」

▲▼王傳一穿內褲被王淨撞見 。（圖／東森提供）

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王淨坦言拍這場戲前還很緊張，因為兩人才剛對戲不久就拍，怕有些陌生、小尷尬，但沒想到王傳一超級自在，四角褲內再套了一件底褲就上場了。

她仔細觀察，發現王傳一的腿比她的腿還細，暗自想著，「還好我那場戲穿的是長裙洋裝，不用露腿，不然兩人直接見真章。」引起現場一陣大笑。

▲柯淑勤劇中飾演張庭瑚媽媽。（圖／東森提供）

該劇還找來金鐘視后柯淑勤，飾演男主角張庭瑚的媽媽，一出場對著張庭瑚又摔東西又發酒瘋，柯淑勤私下酒量不好，喝幾口啤酒就會滿臉通紅，這場戲開拍前也跟劇組要了一瓶啤酒，笑說，「我平常其實不太喝酒的，只有拍戲的時候會小酌兩口，我自己的樣子也會比酒醉妝還自然。」

▲宋柏緯在叢林中近乎全裸 。（圖／東森提供）

而宋柏緯的處境則是一波三折，戲裡一出場風光住總統套房的他，最新一集中為了躲債躲進深山裡，不但經歷扛貨、砍樹，各種苦力，還在森林中大解放，只靠樹葉或四角褲借位遮掩，畫面近乎全裸。