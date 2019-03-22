ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「草閎戀」大馬女神維繫遠距戀「偶有小懷疑」靠這招秒OK

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲「四葉草」朱主愛接受《星光好選喆》獨家專訪，大方談感情。(攝影／謝盛帆、黃國霖）

主播簡立喆、記者王筱筑／專訪報導

網路創作歌手四葉草即將在暑假發行新EP，先前在泰國賣座愛情喜劇《限時好友》電影裡客串，並且演唱主題曲《想太多》，爆甜的笑容為戲加分不少。而提到四葉草的甜笑，最經典的就是四葉草爆紅的MV《好想你》，特別拉拔到馬來西亞、台灣、香港、泰國等亞洲各地取景，所以拍攝相當費時。

四葉草說，錄製《好想你》MV當時只想如何以最省錢的方式，去做最好的作品帶給大家，所以不是每個地方都預先排好，她說：「這是很有趣的一趟旅程，是一個很即興的作品，其實是我們去到很多地方表演，都是趁空檔拍攝的。所以MV拍攝時間拉得很長，裡面包括各個時期肥肥胖胖瘦瘦或素顏的我，我們就是有一種在拍VLOG的感覺，像在冒險一樣好玩！」

請繼續往下閱讀...

回憶起拍《好想你》MV時，四葉草表示拍攝除了費時，去到各個景點時間都很趕，甚至去到一些沒有地方換衣服的景點，就只能直接把衣服套上，她更爆料，其實來到台北中正紀念堂拍攝時，竟然差點被太陽給熱暈了，「我當時真的是快要去了，因為那時候沒有地方換衣服，為了馬上拍攝就直接套上衣服，一件一件毛衣那樣套，疊好幾層超熱的！」，而最後MV成果引起整個亞洲地區粉絲們的熱烈迴響，也讓四葉草直呼開心，辛苦總算有好的代價。

【四葉草戀子閎】素顏狂露屁股蛋　四葉草牽手子閎笑成這樣

▲去年子閎與四葉草當街手牽手被拍到爆出戀情。（圖／鏡週刊提供）

去年四葉草被拍到與台灣男團SpeXial成員子閎約會，兩人戀情也漸漸浮上檯面。不過面對遠距戀該如何維繫？四葉草會不會像《限時好友》劇情描述的女主角一樣成天擔憂男友不在身邊，會不會有出軌的行為？四葉草坦承自己不是非常大器的女生，偶有小懷疑小吃醋，但有時也要看對方給的信任安全感，她說：「我覺得心理的狀態跟感覺很重要，因為對我來講是這當中要有一個平衡，要讓自己的狀態保持平衡，我本身蠻會想很多，那避免的方式就是去找事情做，讓自己忙起來，我也可以在對方忙碌或不在身邊時，更能理解對方。」對於感情，她會坦然直率的面對，而現在因為工作需要，絕大多數的時間都在台灣，因此不擔心遠距戀問題。

▲▼四葉草、子閎。（圖／）

▲四葉草與子閎外型登對。（圖／翻攝自臉書）

不過四葉草也打趣透露，如果當下心情不好，只要帶「吃的」 給她，就能夠立刻令她變得超開心：「我只要太累，或是剛起床，還有吃不飽時就會心情不好，但是只要吃飽了，我就會變一個小天使，不然就是一個女巫婆。」，身材纖細的她也強調，因為知道自己根本是「吃貨」來著，所以也會下點工夫在身材體重上，因此覺得身體很健康，並且也認為用對的方式去減肥是很重要的。

▼全球娛樂獨家報導，鎖定星期天晚間八點首播的ETtoday《星光好選喆》節目。

楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！　 秘戀2年同居ing

推薦閱讀

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

獨家／歐陽龍：見鬼了！　「支持一個中國」心疼娜娜

獨家／歐陽龍：見鬼了！　「支持一個中國」心疼娜娜

酷炫罕見摘下眼鏡！　立體五官「撞臉汪東城」網一看大驚：這誰啊

酷炫罕見摘下眼鏡！　立體五官「撞臉汪東城」網一看大驚：這誰啊

吃7天狂瘦5kg！　花椰菜飯「熱量25卡超飽足」…歐陽娜娜激推：當宵夜也不胖

吃7天狂瘦5kg！　花椰菜飯「熱量25卡超飽足」…歐陽娜娜激推：當宵夜也不胖

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

快訊／鄭俊英被抓了！　夜店事件首位藝人遭下「逮捕令」

快訊／鄭俊英被抓了！　夜店事件首位藝人遭下「逮捕令」

資深女星改賣蔥油餅　豪賺「陽明山3房」再蓋飯店當CEO

資深女星改賣蔥油餅　豪賺「陽明山3房」再蓋飯店當CEO

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

《還珠格格》21年晴兒「重見老佛爺」　瞬間爆哭下跪！

《還珠格格》21年晴兒「重見老佛爺」　瞬間爆哭下跪！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

獨家／歐陽龍：見鬼了！　「支持一個中國」心疼娜娜

酷炫罕見摘下眼鏡！　立體五官「撞臉汪東城」網一看大驚：這誰啊

吃7天狂瘦5kg！　花椰菜飯「熱量25卡超飽足」…歐陽娜娜激推：當宵夜也不胖

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

快訊／鄭俊英被抓了！　夜店事件首位藝人遭下「逮捕令」

資深女星改賣蔥油餅　豪賺「陽明山3房」再蓋飯店當CEO

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

四葉草, 朱主愛, 限時好友, 星光好選喆, 子閎, SpeXial

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瘋電影／我們　假如這個世界上還有其他我們！
  2. 杜汶澤和「妓女老婆」激烈床戲！淫聲浪叫女兒都聽見了
  3. 「草閎戀」大馬女神維繫遠距戀「偶有小懷疑」靠這招秒OK
  4. 資深女星改賣蔥油餅　豪賺「陽明山3房」再蓋飯店當CEO
  5. 「快銀」3度分手家暴女友！糾纏7年…女方抓包熱吻「蜘蛛女」舊愛
  6. MeiMei爆氣「都看膩了」！　《黑澀會》舊照被翻出：以前胖錯了嗎？
  7. 雪莉好奇拿名字問APP　「雖然漂亮但...」神回覆一秒KO她：超無言！
  8. 咘咘現身公園「雙馬尾造型」萌翻！　修杰楷這動作爸爸力Max
  9. 同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！
  10. 《RM》超毛巧合＋1！　劉在錫李光洙現「臭手神技」哈哈秒爆雞皮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366