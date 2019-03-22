「草閎戀」大馬女神維繫遠距戀「偶有小懷疑」靠這招秒OK

▲「四葉草」朱主愛接受《星光好選喆》獨家專訪，大方談感情。(攝影／謝盛帆、黃國霖）

主播簡立喆 、記者王筱筑／專訪報導

網路創作歌手四葉草即將在暑假發行新EP，先前在泰國賣座愛情喜劇《限時好友》電影裡客串，並且演唱主題曲《想太多》，爆甜的笑容為戲加分不少。而提到四葉草的甜笑，最經典的就是四葉草爆紅的MV《好想你》，特別拉拔到馬來西亞、台灣、香港、泰國等亞洲各地取景，所以拍攝相當費時。

四葉草說，錄製《好想你》MV當時只想如何以最省錢的方式，去做最好的作品帶給大家，所以不是每個地方都預先排好，她說：「這是很有趣的一趟旅程，是一個很即興的作品，其實是我們去到很多地方表演，都是趁空檔拍攝的。所以MV拍攝時間拉得很長，裡面包括各個時期肥肥胖胖瘦瘦或素顏的我，我們就是有一種在拍VLOG的感覺，像在冒險一樣好玩！」

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回憶起拍《好想你》MV時，四葉草表示拍攝除了費時，去到各個景點時間都很趕，甚至去到一些沒有地方換衣服的景點，就只能直接把衣服套上，她更爆料，其實來到台北中正紀念堂拍攝時，竟然差點被太陽給熱暈了，「我當時真的是快要去了，因為那時候沒有地方換衣服，為了馬上拍攝就直接套上衣服，一件一件毛衣那樣套，疊好幾層超熱的！」，而最後MV成果引起整個亞洲地區粉絲們的熱烈迴響，也讓四葉草直呼開心，辛苦總算有好的代價。

▲去年子閎與四葉草當街手牽手被拍到爆出戀情。（圖／鏡週刊提供）

去年四葉草被拍到與台灣男團SpeXial成員子閎約會，兩人戀情也漸漸浮上檯面。不過面對遠距戀該如何維繫？四葉草會不會像《限時好友》劇情描述的女主角一樣成天擔憂男友不在身邊，會不會有出軌的行為？四葉草坦承自己不是非常大器的女生，偶有小懷疑小吃醋，但有時也要看對方給的信任安全感，她說：「我覺得心理的狀態跟感覺很重要，因為對我來講是這當中要有一個平衡，要讓自己的狀態保持平衡，我本身蠻會想很多，那避免的方式就是去找事情做，讓自己忙起來，我也可以在對方忙碌或不在身邊時，更能理解對方。」對於感情，她會坦然直率的面對，而現在因為工作需要，絕大多數的時間都在台灣，因此不擔心遠距戀問題。

▲四葉草與子閎外型登對。（圖／翻攝自臉書）

不過四葉草也打趣透露，如果當下心情不好，只要帶「吃的」 給她，就能夠立刻令她變得超開心：「我只要太累，或是剛起床，還有吃不飽時就會心情不好，但是只要吃飽了，我就會變一個小天使，不然就是一個女巫婆。」，身材纖細的她也強調，因為知道自己根本是「吃貨」來著，所以也會下點工夫在身材體重上，因此覺得身體很健康，並且也認為用對的方式去減肥是很重要的。

▼全球娛樂獨家報導，鎖定星期天晚間八點首播的ETtoday《星光好選喆》節目。