等了8年！西城男孩20周年演唱會來台灣　時間票價一次公開

記者吳孟庭／綜合報導

解散6年的愛爾蘭美聲天團西城男孩（WestLife），繼年初宣布合體後，現在又捎來好消息！公布成軍20周年的巡迴演唱會將唱到台灣，時間、地點、票價一次全公開，讓老歌迷們全都興奮暴動！

▲西城男孩20周年演唱會來台灣 時間票價一次公開。（圖／翻攝自Facebook／Westlife）

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西城男孩 稍早在其臉書粉絲專頁公布，今年的7月28號（周日）將在林口體育館（國立體育大學綜合體育館）開唱，票價從4800、3800、3300、2800、1800不等，將於4月20號早上11點於拓元售票系統開賣，LIVE NATION會員則可以早一天進行預購。

事實上，這是西城男孩繼2011年「Gravity Tour」之後，睽違8年第三度訪台，他們是許多7年級生對於西洋音樂的啟蒙，也是共同回憶，1999年隨即憑藉單曲《Swear It Again》走紅，後推出每個人都耳熟能詳的《My Love》、《You Raise Me Up》、《Flying Without Wings》等西洋歌曲，無論是原創或是翻唱，首首都是經典，不僅在全球創下5500萬張專輯銷售，成為英國21世紀最暢銷的男孩團體之外，更是所有七年級生的共同回憶。

▲西城男孩解散6年重組回歸。（圖／環球音樂提供）

創團成員雖有五位，2004年其中的團員布萊恩決定離團，之後便始終維持四位成員直至2012年解散。經過了6年，西城男孩無預警透過社群媒體宣布重返樂壇，2019年1月推出全新單曲《你好吾愛／Hello My Love》，並特別找來目前當紅的歌手紅髮艾德與黃金製作人Steve Mac聯手打造。

為慶祝他們出道20周年，西城男孩也從英國及愛爾蘭起跑，宣布舉行巡迴演唱會，而這個演唱會也將會移師台灣。西城男孩出道以來共創造14首全英冠軍歌曲，僅次於貓王和披頭四。