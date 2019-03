等了8年！西城男孩20周年演唱會來台灣　時間票價一次公開

記者吳孟庭/綜合報導

解散6年的愛爾蘭美聲天團西城男孩(WestLife),繼年初宣布合體後,現在又捎來好消息!公布成軍20周年的巡迴演唱會將唱到台灣,時間、地點、票價一次全公開,讓老歌迷們全都興奮暴動!

▲西城男孩20周年演唱會來台灣 時間票價一次公開。(圖/翻攝自Facebook/Westlife)

請繼續往下閱讀...

西城男孩 稍早在其臉書粉絲專頁公布,今年的7月28號(周日)將在林口體育館(國立體育大學綜合體育館)開唱,票價從4800、3800、3300、2800、1800不等,將於4月20號早上11點於拓元售票系統開賣,LIVE NATION會員則可以早一天進行預購。

事實上,這是西城男孩繼2011年「Gravity Tour」之後,睽違8年第三度訪台,他們是許多7年級生對於西洋音樂的啟蒙,也是共同回憶,1999年隨即憑藉單曲《Swear It Again》走紅,後推出每個人都耳熟能詳的《My Love》、《You Raise Me Up》、《Flying Without Wings》等西洋歌曲,無論是原創或是翻唱,首首都是經典,不僅在全球創下5500萬張專輯銷售,成為英國21世紀最暢銷的男孩團體之外,更是所有七年級生的共同回憶。

▲西城男孩解散6年重組回歸。(圖/環球音樂提供)

創團成員雖有五位,2004年其中的團員布萊恩決定離團,之後便始終維持四位成員直至2012年解散。經過了6年,西城男孩無預警透過社群媒體宣布重返樂壇,2019年1月推出全新單曲《你好吾愛/Hello My Love》,並特別找來目前當紅的歌手紅髮艾德與黃金製作人Steve Mac聯手打造。

為慶祝他們出道20周年,西城男孩也從英國及愛爾蘭起跑,宣布舉行巡迴演唱會,而這個演唱會也將會移師台灣。西城男孩出道以來共創造14首全英冠軍歌曲,僅次於貓王和披頭四。