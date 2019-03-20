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羅志祥錄《極挑》傷了膝蓋！　硬撐練舞…一跳起「腳軟跪地」畫面曝光

記者李湘文／綜合報導

藝人羅志祥即將推出新專輯，近來奔波於台、陸2地，兼顧練習和綜藝節目拍攝，卻在16日到上海錄製《極限挑戰》時，不小心傷到右腳膝蓋。他20日分享自己的練舞影片，跳著跳著，卻疑似因為腿無法正常使力，導致直接跪坐在地上，讓許多粉絲看了大呼心疼。

▲羅志祥膝蓋受傷。（圖／翻攝自微博／羅志祥、小霜）

▲羅志祥膝蓋受傷。（圖／翻攝自微博／羅志祥、小霜）

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羅志祥16日在上海錄製《極限挑戰5》第1集，結束後被粉絲目睹「一瘸一拐」，疑似在拍攝過程中受了傷，卻還是笑著跟大家說沒事。然而，經紀人18日便PO出羅志祥膝蓋包紮的照片，透露他帶傷回台北上舞蹈課，竟然還是在15分鐘內就學完一支舞，「練完舞後老師才知道他的腳受傷，在旁的工作人員直說羅志祥也太敬業了～」

▲羅志祥膝蓋受傷。（圖／翻攝自微博／小霜）

▲羅志祥負傷仍照樣練舞。（圖／翻攝自微博／小霜）

雖然膝蓋負傷，羅志祥仍持續進行練習，20日也PO出練舞影片，在練習室裡播放音樂、隨意跟著跳，然而在一個跳躍動作之後，疑似因為膝蓋無法負荷，突然軟腳跪坐在地上，只好就此中斷，起身把音樂關掉。他PO出影片的同時，加上哭泣的表情符號：「腳還是……」對自己的傷勢似乎也感到無奈。

▲羅志祥膝蓋受傷。（圖／翻攝自羅志祥Instagram）

▲▼羅志祥PO出練習室影片。（圖／翻攝自羅志祥Instagram）

▲羅志祥膝蓋受傷。（圖／翻攝自羅志祥Instagram）

事實上，羅志祥2月曾親自發文預告：「3月我將會帶著我的專輯回歸舞台！」但現在3月已經過了大半，關於新專輯的消息仍未釋出，讓不少歌迷等得又急又擔心。然而，看到羅志祥受傷，粉絲仍紛紛留言勸「腳傷要緊啊」、「腳受傷了就好好休息一下，別太拚」、「照顧好自己」、「多休息休息，我們等你」。

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