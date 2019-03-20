ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林俊傑0距離互動400粉絲！　硬撐頭暈給福利：比演唱會珍貴

記者盧薇淩／台北報導

「亞洲唱作天王」林俊傑《聖所2.0》世界巡演全新單曲《進階》MV將在22日正式上線，JJ開心分享自己一路從海內外巡演的心情，表示每當看見台下樂迷滿足的表情時，同時也帶給他「進階」的動力。MV以演唱會形式呈現，JJ則以第三者角度鼓勵觀眾，找到更進階的自己。

▲▼林俊傑進階mv 。（圖／華納音樂）

▲林俊傑推出《進階》MV。（圖／華納音樂）

請繼續往下閱讀...

這次MV在劇情討論上，JJ特別設定在一場小型的音樂會上演出，台下的觀眾們有的是跟好朋友來狂歡，有的則是各自帶有心事。觀眾中的三個主角有的分別是慘遭家暴的少年、失去親愛家人的女孩，以及人生漫漫毫無目標的男子，三人最初是面無表情的在台下聽著演出，卻因為音樂的牽動想到各自的遭遇，然而隨著音樂的高潮，他們彷彿情緒也找到出口，漸漸從旋律中釋懷，決心振作、過更好的生活。

▲▼林俊傑進階mv 。（圖／華納音樂）

▲林俊傑找來400名粉絲拍攝MV。（圖／華納音樂）

JJ提到，這次MV的概念是他相當喜歡的，因為音樂帶給每個人的意義都不同，也希望藉由音樂能帶給大家勇氣及力量，「我當初想法是當我在台上唱歌時，同時鏡頭記錄每個人心裡的畫面；我覺得當舞台上的歌手雖然唱的是自己的歌曲，但舞台下的觀眾同時也是在唱著自己的人生。」

拍攝時，導演募集了現場約400位歌迷擠爆拍攝現場，而他也與台下的歌迷兼臨演互動的十分開心，讓他分享很懷念LIVE HOUSE的氛圍，更開心的說：「我已經好久沒有跟觀眾這麼近距離的互動了，這種感覺比真的演唱會還要珍貴！」此外，拍攝前幾天他也才剛從美國的工作行程返回台北，拍攝時間雖然才下午三、四點，但仍在調時差，JJ笑說自己已經有點頭暈了，而最後的拍攝結果也相當順利且圓滿。

▲▼林俊傑進階mv 。（圖／華納音樂）

▲▼林俊傑剛從美國回台，拍攝時仍在調時差。（圖／華納音樂）

▲▼林俊傑進階mv 。（圖／華納音樂）

▲▼林俊傑進階mv 。（圖／華納音樂）

鬆獅寶寶睏嘎併軌媽幫蓋被 下秒牠「胖腿一踢」萌翻天

推薦閱讀

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關

法比歐認愛翹臀台灣妹！　「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

法比歐認愛翹臀台灣妹！　「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

極品辣媽抱兒洗澡「邪惡雪球照」瘋傳！　95％激似曾愷玹…美到網全被圈粉

極品辣媽抱兒洗澡「邪惡雪球照」瘋傳！　95％激似曾愷玹…美到網全被圈粉

辜莞允、鮪魚辣露美胸「左右包夾小鐘」　男粉細看暴動：碰到了！

辜莞允、鮪魚辣露美胸「左右包夾小鐘」　男粉細看暴動：碰到了！

楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！　秘戀2年同居ing…女方超辣真面目曝光

楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！　秘戀2年同居ing…女方超辣真面目曝光

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

勝利「1個月犯了12條罪」！　網猜下場超慘…搖頭：會被關到老死

勝利「1個月犯了12條罪」！　網猜下場超慘…搖頭：會被關到老死

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關

法比歐認愛翹臀台灣妹！　「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

極品辣媽抱兒洗澡「邪惡雪球照」瘋傳！　95％激似曾愷玹…美到網全被圈粉

辜莞允、鮪魚辣露美胸「左右包夾小鐘」　男粉細看暴動：碰到了！

楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！　秘戀2年同居ing…女方超辣真面目曝光

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林俊傑

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 林俊傑0距離互動400粉絲！　硬撐頭暈給福利：比演唱會珍貴
  2. 莎莎突襲王世堅辦公室　發現端倪逼問：怕老婆發現？
  3. 曾莞婷曝八點檔職災「塗粉硬上」　當白老鼠爛臉狂掉千萬代言
  4. 《驚奇隊長》Goose有對手！伊莉莎白二世「超人氣皇室柯基」爭寵
  5. 李佳豫「滿分的菜」出現！　獲男方媽認證：找女友要這種
  6. J.Sheon變殺人魔眼神冷到怕！　丁噹爆哭掙扎「打到流鼻血」
  7. 言承旭爆現身「勝利東區夜店趴」　鬆口認了…揭背後原因！
  8. 顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平
  9. MVP情人合體了！孫協志顏行書「重現PK橋段」自帶BGM
  10. 張軒睿哽咽退出「希望找到會疼妳的人」　Selina淚崩告白真心！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366