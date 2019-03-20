林俊傑0距離互動400粉絲！　硬撐頭暈給福利：比演唱會珍貴

記者盧薇淩／台北報導

「亞洲唱作天王」林俊傑《聖所2.0》世界巡演全新單曲《進階》MV將在22日正式上線，JJ開心分享自己一路從海內外巡演的心情，表示每當看見台下樂迷滿足的表情時，同時也帶給他「進階」的動力。MV以演唱會形式呈現，JJ則以第三者角度鼓勵觀眾，找到更進階的自己。

▲林俊傑推出《進階》MV。（圖／華納音樂）

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這次MV在劇情討論上，JJ特別設定在一場小型的音樂會上演出，台下的觀眾們有的是跟好朋友來狂歡，有的則是各自帶有心事。觀眾中的三個主角有的分別是慘遭家暴的少年、失去親愛家人的女孩，以及人生漫漫毫無目標的男子，三人最初是面無表情的在台下聽著演出，卻因為音樂的牽動想到各自的遭遇，然而隨著音樂的高潮，他們彷彿情緒也找到出口，漸漸從旋律中釋懷，決心振作、過更好的生活。

▲林俊傑找來400名粉絲拍攝MV。（圖／華納音樂）

JJ提到，這次MV的概念是他相當喜歡的，因為音樂帶給每個人的意義都不同，也希望藉由音樂能帶給大家勇氣及力量，「我當初想法是當我在台上唱歌時，同時鏡頭記錄每個人心裡的畫面；我覺得當舞台上的歌手雖然唱的是自己的歌曲，但舞台下的觀眾同時也是在唱著自己的人生。」

拍攝時，導演募集了現場約400位歌迷擠爆拍攝現場，而他也與台下的歌迷兼臨演互動的十分開心，讓他分享很懷念LIVE HOUSE的氛圍，更開心的說：「我已經好久沒有跟觀眾這麼近距離的互動了，這種感覺比真的演唱會還要珍貴！」此外，拍攝前幾天他也才剛從美國的工作行程返回台北，拍攝時間雖然才下午三、四點，但仍在調時差，JJ笑說自己已經有點頭暈了，而最後的拍攝結果也相當順利且圓滿。

▲▼林俊傑剛從美國回台，拍攝時仍在調時差。（圖／華納音樂）