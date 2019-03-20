曾莞婷曝八點檔職災「塗粉硬上」　當白老鼠爛臉狂掉千萬代言

記者李欣容／台北報導

曾莞婷投入百萬資金自創保養品牌，僅花1年半時間打造百人團隊進軍大馬市場，她親自試用產品，在過程中一度臉部紅腫過敏，被迫放棄好幾項代言，損失逼近千萬，好在現在副業穩定，每個月有500萬入袋。

▲曾莞婷投資保養品品牌「萃莞媄」進軍大馬市場。（圖／萃莞媄提供、翻攝自Facebook／曾莞婷）

曾莞婷長期沒日沒夜拍戲，曾在皮膚發炎狀態下只塗上一層抗生素繼續上妝工作，且任何保養品都無法改善狀況，她這才靈機一動，想研發一款適合自己膚質的保養品，也能造福敏感肌。

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▲曾莞婷經營副業起初不被親友看好。（圖／萃莞媄提供）

為了研發產品，曾莞婷好幾次都試用到自己臉紅皮膚癢，推掉好幾個代言工作，損失逼近千萬，「我的經紀人非常頭痛，甚至周圍的朋友跟家人也一直叫我放棄。」但她既然決定了，就一定會堅持下去。

曾莞婷說，「趕拍on檔戲幾乎已沒睡眠時間，還是會趁拍戲空檔到公司開會。」短短1年時間就成立了自己的保養品牌。

▲曾莞婷親自試用各類產品，導致皮膚過敏損失千萬代言。（圖／萃莞媄提供）

曾莞婷透露，研發保養品最大的困難點是要針對適合亞洲人的去設計，以及克服現在許多人都有的皮膚過敏的問題去研發，除了親自試用，市場趨勢和消費者意見反映她也都會做足功課。

▲曾莞婷曾被好友Lulu出賣素顏，好皮膚讓粉絲驚艷。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）