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最近有沒有暖心的事？　鄭爽停一秒「我男朋友」理由閃爆了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星鄭爽近日為新劇宣傳，受訪時大方談起男友張恒，一句「我男朋友啊」便燦爛笑開，表情難掩幸福。她近年拋開明星形象，和男友戀情公開後，便時常出雙入對，忠於自己的決定也贏回鐵粉支持。

▲▼鄭爽宣傳新劇。（圖／翻攝自微博／鄭爽網宣站）

▲鄭爽宣傳新劇。（圖／翻攝自微博／鄭爽網宣站）

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鄭爽久未公開露面，為了宣傳新作品火力全開，台上配合主持人扮鬼臉，緊接著就是一連串訪問。她面對大批鎂光燈，仍堅持淡妝，「有時候你知道，太精緻的妝會讓人感覺很疲憊，比較作（做作）就是，我希望更多時候，這個社會能給我們一些機會，讓我們真誠的表達自我。」

當鄭爽被問到最近有沒有暖心、很甜的事情發生時，偏頭想了下說：「我男朋友……。」她才說出口，就搖搖頭笑出來，認真回答「我的性格有變好，跟他在一起比較簡單。」

▲▼鄭爽一談到男友張恆，就滿臉幸福。（圖／翻攝自微博／鳳凰娛樂）

▲鄭爽被問到最近發生的暖事，想了下說「我男朋友。」（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲▼鄭爽一談到男友張恆，就滿臉幸福。（圖／翻攝自微博／鳳凰娛樂）

▲鄭爽：「我的性格有變好。」（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲▼鄭爽一談到男友張恆，就滿臉幸福。（圖／翻攝自微博／鳳凰娛樂）

▲鄭爽談起兩人關係，「跟他在一起就比較簡單。」（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

張恒是《這就是鐵甲》的賽事總監，和鄭爽因為合作節目相識相戀。他是90後的上海富二代，畢業於美國常春藤名校，還有188公分的高挑身材，因為和女神相戀成為焦點人物，日前兩人雙雙現身機場，全程十指緊扣，還換穿女友外套，感情甜蜜更是羨煞旁人。

▲▼鄭爽和男友張恆現身機場。（圖／CFP）

▲鄭爽和男友張恆現身機場。（圖／CFP）

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