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被稱「半個內地人」　王耀慶「冷臉打斷主持人」1句話全場歡呼

記者李玟儀／綜合報導

演員王耀慶近幾年發展重心移往大陸，消失在台灣觀眾眼前10年他，外傳身價翻了好幾倍，一部戲片酬可達人民幣3000萬至5000萬元（約新台幣1.4億至2.3億元）。一直低調拍戲的他，近日被翻出過去訪問的話，當主持人稱他是「半個內地人」時，他不滿被稱「半個」，糾正：「台灣也是祖國不可分割的一部份。」

▲▼王耀慶雖在大陸多演綠葉，對外並無大紅大紫，在大陸業界身價卻水漲船高，幾乎已成許多劇組愛用的「白領」角色人選。（圖／翻攝自網路）

▲王耀慶雖在大陸多演綠葉，對外並無大紅大紫，在大陸業界身價卻水漲船高，幾乎已成許多劇組愛用的「白領」角色人選。（圖／翻攝自網路）

王耀慶在2016年參加電影《非凡任務》定檔發布會時，主持人對他說：「你也是半個內地人了。」他帶著不悅的表情打斷反問：「為什麼是半個？」對方解釋：「半個...，因為我們很愛你，雖然說你不是內地人，但是我們希望你來內地多拍戲。」

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女主持人話剛說完，王耀慶立刻糾正主持人的說法，表示：「但台灣也是祖國不可分割的一部份。」此時台下響起熱烈掌聲及歡呼聲。這段影片近期重新在微博上流傳後，不少大陸網友表示：「雖然總是塑造壞人形象，政治問題還是很有立場的。」

▲▼王耀慶3年前電影定檔發布會發言。（圖／翻攝自微博／環視頻）

▲▼王耀慶3年前電影定檔發布會發言。（圖／翻攝自微博／環視頻）

▲▼王耀慶3年前電影定檔發布會發言。（圖／翻攝自微博／環視頻）

王耀慶當年以咖啡廣告一句「再忙，也要跟你喝杯咖啡 」迅速竄紅，21歲成為《花系列》固定演員，以奶油小生形象打響名號，2004年起將事業觸角轉到大陸，之後全力鑽研演技，演出電視劇《好先生》時，雖只是男二，卻從劇中穿的西裝，到口袋裡看不到的飾品，都是自掏腰包準備，自我要求極高的態度引起許多粉絲的關注。

▲▼王耀慶3年前電影定檔發布會發言。（圖／翻攝自微博／環視頻）

▲▼王耀慶3年前電影定檔發布會發言。（圖／翻攝自微博／環視頻）

▲▼王耀慶3年前電影定檔發布會發言。（圖／翻攝自微博／環視頻）

王耀慶演藝事業跨足電視、電影，轉戰大陸後，對外雖不再是當年那個當紅小生，卻在當地業界建立了極好的口碑，即使多演出配角，但肯定是劇中不可或缺的要角之一。他曾獲得外界這麼評價：「他的表演總是恰如其分，剛剛好適合角色，但那份精確的控制，也讓人無話可說。而在現在這個時代，沒有槽點和爆點，就等同於沒有話題和關注。」

針對這個評價，王耀慶曾在受訪時被問及，毫不避諱自嘲：「所以我不紅。」但他在大陸已被定位為「稀缺類型」的演員，沒太多的新聞，也沒太多話題，神奇的是，觀眾、劇組，只要一想到「白領階級」等特定角色，人們第一個必定會想起他，也因此身價水漲船高。

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