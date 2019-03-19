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洋老公接機「抱一大束劍蘭」　李愛綺崩潰：這送死人的

記者許逸群／台北報導

「台語金曲歌后」李愛綺與美籍老公Duke結婚10年，育有一對寶貝兒女的他們感情甜蜜。李愛綺笑說，交往階段時鬧過許多「異國」笑話，甚至生小孩後也一度無法適應西方人的教育方式。

▲李愛綺上《震震有詞》分享異國婚姻。（圖／翻攝YouTube）

▲李愛綺的老公曾送她「劍蘭」。（圖／翻攝YouTube）

李愛綺日前上謝震武主持的高點《震震有詞》分享異國婚姻。她笑說，交往階段時，某次兩人吵架後，她搭機到國外找對方。沒想到，她老公買了一大束劍蘭站在接機大廳，她苦笑說：「你知道這個是送死人的花知道嗎？」老公則無奈地說：「我怎麼知道，我就是要送妳花。」

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準備結婚時，李愛綺與老公拍了婚紗照，但台灣婚紗照通常是「以組計費」，而非所有拍攝的照片都會給客戶。李愛綺苦笑說，老公竟然去跟對方辯「剩下的照片你們拿回去要幹嘛」，搞得現場氣氛尷尬，她也氣老公固執而當場走掉，笑說「他嚇到，把所有照片都買回家了」。

▲李愛綺上《震震有詞》分享異國婚姻。（圖／翻攝YouTube）

▲李愛綺分享異國婚姻的教育理念不同。（圖／翻攝YouTube）

異國差異較大，莫過於教育這環節。李愛綺透露，某天發現兒子在咬拖鞋，深怕會有細菌，但老公則淡定地說「這樣才會免疫」。還有次兒子吵著要吃辣，老公就給兒子吃辣椒，吃到嘴巴都腫起來，並說：「要吃就給他吃，下次就不敢了。」果真兒子之後不敢再討大人的食物。

▲李愛綺上《震震有詞》分享異國婚姻。（圖／翻攝YouTube）

▲謝震武開玩笑地說「妳老公不是開托兒所，我就放心了」。（圖／翻攝YouTube）

不僅如此，李愛綺有次回家發現兒子撞傷臉還見紅，就怕留下疤痕，老公卻認為沒有就醫必要，男孩子有些傷疤沒關係，好在兒子逐漸長大後，傷疤也漸漸痊癒。主持人謝震武聽完後苦笑說：「妳跟老公是開健身房的，不是開托兒所嘛？那我就放心了。」

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