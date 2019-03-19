看《復聯4》必知4大關鍵！　X戰警、復仇者有望合體靠這點

文／十月凱文

年度大片《復仇者聯盟：終局之戰》將於4月24日上映，隨著日期越拉越近，許多影迷早已望穿秋水。漫威電影已有11年歷史，並有21部電影的鋪陳，在看這部電影之前，有幾件事情，你必須先知道。

1. 這部電影真的會有三小時片長嗎？

解答：有很大的可能。

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早在上一次的《復仇者聯盟：無限之戰》就創下了2小時40分的片長。由於《復仇者聯盟：終局之戰》是集大成之作，會將過去的21部電影作結，所以片長可能更長。

漫威總裁凱文費吉在《Collider》的專訪中表示：「這是我們最大的電影，有非常多的角色，所以在實際層面來說，我們不會刻意限制片長。」並表示如果電影拍得緊湊，三個半小時的電影，也會像90分鐘的電影一樣，主要還是故事好，才是最重要的。

然則導演羅素兄弟也表示《復仇者聯盟：終局之戰》近期已經完成最終剪輯。被問到電影片長，他們僅表示：「當你講述一個故事，而且裡面有非常多的角色及複雜的故事時，電影片長不能太短。」



▲導演羅素認為要將人物眾多且複雜的故事講述完整時，電影的片長不能太短。（圖／翻攝自IMDb）

2. 真的會有時光旅行嗎？

解答：目前未定

影迷認為蟻人所闖入的量子領域，可能與逆轉時空有關，還有影迷提到驚奇隊長可能也有扭轉時空的能力，但這一切均未獲證實。

此外，有影迷從預告裡面找線索，以黑寡婦的頭髮、錄影畫面的時間點來做判斷，但皆一切未明。在漫威影業一切保密到家的狀況來看，我們只能夠等待最後結果。

3. 如何讓X戰警加入？

隨著福斯影業被迪士尼併購，福斯影業底下的《X戰警》也終於可以回歸漫威電影宇宙，這意味著金鋼狼、死侍以及萬磁王等經典角色都有機會在漫威電影登場。

但問題來了，到底是何時呢？

凱文費吉早在接受MTV採訪時提到，能夠重新獲得《X戰警》版權是他最開心的一件事，多年以來努力爭取，總算有了最好的結果，他也很期待再度詮釋金鋼狼、萬磁王這些經典英雄。



▲《X戰警》回歸漫威之後的發展受人矚目。（圖／翻攝自IMDb）

那麼該怎麼做呢？美國知名討論區《Reddit》網友有許多種解釋。

除了大家最常提到的時光旅行、平行宇宙等概念之外，有人提到《復仇者聯盟》系列出現的「驚奇隊長」卡蘿丹佛斯、「緋紅女巫」、「快銀」等英雄皆是在一場能量爆炸之後獲得突變能力，這似乎也暗示著「變種人」的可能性。當「復仇者聯盟」擊垮「薩諾斯」時，就有可能散佈這些能量，而後更可能因為「時間寶石」回溯到60或70年代。

對的，那就是《X戰警：第一戰》的年代，從那時起，這個世界開始有了變種人。

4.《復仇者聯盟：終局之戰》的風格會像什麼？

凱文費吉曾經意味深長表示，在籌備多年之後，《復仇者聯盟：終局之戰》的故事概念會像是經典影集《星際迷航：新世代》的最後一季一樣。



▲《復仇者聯盟：終局之戰》的風格著重在科幻與傳承兩個的要點。（圖／翻攝自IMDb）

重點就有兩個，一個在於科幻概念，但凱文費吉所指的科幻概念為何暫且不知，另一個則在於傳承。凱文費吉也提到接下來的漫威電影宇宙，會逐漸以驚奇隊長、奇異博士以及黑豹這些角色為重心，還會帶出新角色。

無論如何，《復仇者聯盟：終局之戰》一定還會非常精彩，就讓我們繼續看下去吧。