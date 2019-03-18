小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

娛樂中心／綜合報導

藝人鄭人碩承認和小薰交往中，兩人因為電影《寒單》傳出曖昧情，日前一起出席歌手葉瑋庭歸寧宴，感情終於曝光。雖然女方沒有高調回應，不過雙方友人透露，認愛關鍵是一張親手寫的生日卡片！

▲小薰點頭交往原因曝光。（圖／翻攝自Facebook／小薰、鄭人碩）

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據《中國時報》報導，雙方的圈內友人透露，鄭人碩在小薰生日當天送上親手寫的卡片，文中特別寫道：「雖然第一個生日我沒有參與到，但希望往後的生日我可以成為妳的家人。」由於鄭人碩從來就不是一個會手寫卡片的人，直球告白打動女方，不過仍被挑語病「第一個生日才1歲啊，要怎麼參與？」

小薰在生日過後考慮了一周，終於點頭答應鄭人碩的追求，雙方在3月初正式成為情侶。她的母親2018年10月底過世，緊接著爺爺又在2月農曆春節離世，情緒陷入低潮時，男方雖然忙碌，仍找從事殯葬業的友人協助處理後事，令她感到溫暖。

▲小薰IG發文「學習祝福不是看笑話」。（圖／翻攝自小薰Instagram）

出席葉瑋庭婚禮時，小薰帶了男友鄭人碩出席，並在IG曬照：「祝福妳，我愛的女孩。」最後再加上Hashtag「台灣需要更多正能量」、「學習祝福不是看笑話」，被推測是回應新戀情。