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《哭泣的女人》影評證實：這是「厲陰宅宇宙」　1個角色連結《安娜貝爾》

記者洪文／綜合報導

恐怖片《哭泣的女人》（The Curse of LA Llorona）由《厲陰宅》導演溫子仁擔任製片，靈感來自墨西哥一則古老的傳說，不過華納兄弟一直當作「獨立電影」作為宣傳，前一陣子該片在西南偏南藝術節（SXSW）搶先首映，影評看完證實該片是「厲陰宅宇宙」的一部分。

—以下含有《哭泣的女人》部分劇透，斟酌觀賞—

▲▼《哭泣的女人》是「厲陰宅宇宙」的一部分，連結《安娜貝爾》。（圖／華納兄弟提供、翻攝自網路） 

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▲《哭泣的女人》是「厲陰宅宇宙」的一部分，連結《安娜貝爾》。（圖／華納兄弟提供、翻攝自網路）

影評Meagan Navarro在外媒《Bloody Disgusting》文章透露，《哭泣的女人》非常明顯是「厲陰宅宇宙」的一部分，不過沒有《安娜貝爾》或是《鬼修女》那樣深厚的連結，唯一可以公開透露的是片中出現的「培瑞茲神父」就是《安娜貝爾》同一個角色，並在片中提及了當時遇到鬼娃娃的經驗。

▲▼《哭泣的女人》劇照。（圖／翻攝自Variety）

▲《哭泣的女人》劇照。（圖／翻攝自Variety）

對照溫子仁公開的「厲陰宅宇宙」的時間軸，依序為《鬼修女》（1952年）、《安娜貝爾：造孽》（1955年）、《安娜貝爾》（1970年）、《哭泣的女人》、《厲陰宅》（1971年）、《厲陰宅2》（1977年），而《哭泣的女人》導演麥可查維斯下一部作品就是《厲陰宅3》。

《哭泣的女人》將於4月19日在台上映。

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哭泣的女人, 厲陰宅, 溫子仁

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