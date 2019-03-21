ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

贈獎／陷入被恐攻份子封鎖的飯店　如何攜手逃脫這《失控危城》

娛樂中心／綜合報導

由《貧民百萬富翁》戴夫帕托與《以你的名字呼喚我》天菜男神艾米漢默共同主演的《失控危城》，故事改編自當時轟動國際的「2008年孟買連環恐攻事件」，此事件總共造成超過500人傷亡，包含無數旅客及員工，而當中許多撼動人心的真實事蹟，將透過大銀幕呈現在觀眾眼前。

《失控危城》海報。（圖／龍祥育樂多媒體提供）
▲《失控危城》3月29日正式上映。（圖／龍祥育樂多媒體提供）

2008年11月，來自巴基斯坦的聖戰士在孟買各地發動一系列恐攻，重創了這個印度人口最稠密的城市。在三天的對峙中，這些持槍歹徒攻占了泰姬陵飯店，超過五百名旅客和員工受困其中，來自許多不同國家、文化、宗教和社會階級的人，必須設法團結合作逃出生天。

飯店員工包括知名主廚歐伯洛伊（亞努潘卡爾飾）和一位文質彬彬的服務生（戴夫帕托飾），他們冒著生命危險保護飯店的客人。在全球媒體的關注之下，一對夫婦在絕望之餘作出令人難以想像的犧牲，只為保護他們剛出生的孩子，同時還有個冷酷無情的俄國富豪（傑森艾塞克飾演），似乎只在乎他個人的生死。

這部片帶領觀眾進入恐攻事件的中心點，強調各行各業的平凡人面對這場噩夢會作何反應，顯露出在危急時刻團結人們的勇氣和韌性，扣人心弦又鉅細靡遺地呈現悲劇中閃耀的人性光輝。

《失控危城》劇照。（圖／龍祥育樂多媒體提供）
▲▼《失控危城》劇照。（圖／龍祥育樂多媒體提供）
《失控危城》劇照。（圖／龍祥育樂多媒體提供）
 
==== 參加活動！送你看《失控危城》====

 ◎活動時間：3/21(四)至3/25(一) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

請繼續往下閱讀...
ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「你如果是裡面的房客，會怎麼做?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《失控危城》首三日交換券一組(2張)  
使用時間：3/29-3/31上映期間皆可使用
使用地點：全台首輪戲院皆可使用

◎得獎公布：3月25日（一）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於3/30(三)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、地址(含郵遞區號)，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

小薰認愛原因曝光！　 鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

推薦閱讀

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

21歲超甜護士「累到打瞌睡」被偷拍！　緊身制服快炸裂…高顏值撞臉張娜拉

21歲超甜護士「累到打瞌睡」被偷拍！　緊身制服快炸裂…高顏值撞臉張娜拉

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

4週前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6週」傻眼了

4週前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6週」傻眼了

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

慎入！無尊靈異節目直播拍到「超清晰五官」鬼入鏡

慎入！無尊靈異節目直播拍到「超清晰五官」鬼入鏡

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

鄭俊英「全程念稿」認罪：向痛苦的女性們道歉！　網傻眼狂轟

鄭俊英「全程念稿」認罪：向痛苦的女性們道歉！　網傻眼狂轟

小禎窄裙「模特兒級美腿」全露！　鏡頭往下…網看傻：越來越瘦了

小禎窄裙「模特兒級美腿」全露！　鏡頭往下…網看傻：越來越瘦了

狠虐7兒女「拿防狼噴霧往下面噴」！　瘋媽網紅冷血暴打…女童崩潰哭求饒

狠虐7兒女「拿防狼噴霧往下面噴」！　瘋媽網紅冷血暴打…女童崩潰哭求饒

熊熊再剪短「耳下3公分」！32歲秒變女大生　逆齡神顏根本小宋慧喬

熊熊再剪短「耳下3公分」！32歲秒變女大生　逆齡神顏根本小宋慧喬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

21歲超甜護士「累到打瞌睡」被偷拍！　緊身制服快炸裂…高顏值撞臉張娜拉

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

4週前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6週」傻眼了

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

慎入！無尊靈異節目直播拍到「超清晰五官」鬼入鏡

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

鄭俊英「全程念稿」認罪：向痛苦的女性們道歉！　網傻眼狂轟

小禎窄裙「模特兒級美腿」全露！　鏡頭往下…網看傻：越來越瘦了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

電影, 贈獎, 戴夫帕托, 艾米漢默, 失控危城

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 陳意涵隨性帶娃「叫嬰兒自己拿奶瓶」　張鈞甯吃驚：妳好逼人
  2. 《花系列》苦情女星為「他」息影：少賺好幾億元
  3. 快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」
  4. 王菲前夫爆三度結婚！　對女粉絲一見鍾情「決定娶她」
  5. 《YG寶石盒》台灣練習生淘汰後參加《101》！所屬公司曝光了
  6. FNC控崔鍾訓說謊！毀約「失去信任」　網友氣炸：李宗泫呢
  7. 酷炫罕見摘下眼鏡！　立體五官「撞臉汪東城」網一看大驚：這誰啊
  8. 衛武營《小時光》系列票價150元！長達3個月輕節目每週三午晚演出
  9. 贈獎／陷入被恐攻份子封鎖的飯店　如何攜手逃脫這《失控危城》
  10. 張芸京「糕餅千金」胖了　單身5年羞曝另一半條件

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366