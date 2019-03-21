贈獎／陷入被恐攻份子封鎖的飯店　如何攜手逃脫這《失控危城》

娛樂中心／綜合報導



由《貧民百萬富翁》戴夫帕托與《以你的名字呼喚我》天菜男神艾米漢默共同主演的《失控危城》，故事改編自當時轟動國際的「2008年孟買連環恐攻事件」，此事件總共造成超過500人傷亡，包含無數旅客及員工，而當中許多撼動人心的真實事蹟，將透過大銀幕呈現在觀眾眼前。





▲《失控危城》3月29日正式上映。（圖／龍祥育樂多媒體提供）



2008年11月，來自巴基斯坦的聖戰士在孟買各地發動一系列恐攻，重創了這個印度人口最稠密的城市。在三天的對峙中，這些持槍歹徒攻占了泰姬陵飯店，超過五百名旅客和員工受困其中，來自許多不同國家、文化、宗教和社會階級的人，必須設法團結合作逃出生天。



飯店員工包括知名主廚歐伯洛伊（亞努潘卡爾飾）和一位文質彬彬的服務生（戴夫帕托飾），他們冒著生命危險保護飯店的客人。在全球媒體的關注之下，一對夫婦在絕望之餘作出令人難以想像的犧牲，只為保護他們剛出生的孩子，同時還有個冷酷無情的俄國富豪（傑森艾塞克飾演），似乎只在乎他個人的生死。



這部片帶領觀眾進入恐攻事件的中心點，強調各行各業的平凡人面對這場噩夢會作何反應，顯露出在危急時刻團結人們的勇氣和韌性，扣人心弦又鉅細靡遺地呈現悲劇中閃耀的人性光輝。





▲▼《失控危城》劇照。（圖／龍祥育樂多媒體提供）





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