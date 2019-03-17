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成勛超失控　見面會腳本喊卡！同劇男演員跨海來台驚喜現身

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《焦急的羅曼史》竄紅的「本部長」成勛在台舉辦見面會超失控，他完全不照腳本走，突然把公司代表叫上台亂舞，事後對台下粉絲道歉「抱歉讓妳們看到3個男人在舞台上骯髒的畫面」。粉絲買1送6，現場不但看得到成勛，還有韓劇男演員秘密登場，給全場大驚喜。

▲▼韓星成勛見面會。（圖／記者張一中攝）

▲▼成勛見面會從觀眾席登場。（圖／記者張一中攝）

▲▼韓星成勛見面會。（圖／記者張一中攝）

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成勛今（17）晚在台北信義劇場Legacy MAX舉辦睽違1年多的粉絲見面會，一出場穿著米色西裝，戴著圓框眼鏡充滿書生氣息，演唱他在《焦急的羅曼史》的主打歌《只有你的世界（너뿐인 세상）》，從左邊的觀眾席竄出來，讓原本都坐定的粉絲全都暴動，雖然邊唱歌邊跳舞有點像做體操，可愛模樣卻散發呆萌感。

由於是第二次辦見面會，成勛也問了有沒有人是第一次來？結果第一次來的歡呼聲比第二次來得更大，他自稱《焦急的羅曼史》之後就沒有什麼很紅的作品，歪頭問大家「怎麼會？」

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▲成勛見面會不照腳本，坐在地板上聊天。（圖／記者張一中攝）

成勛見面會買1送6，除了再度找來5人組師弟The King助威，沒想到下一秒神秘嘉賓登場，他主演的韓劇《我在路邊撿了個藝人》劇中同公司的米爾－演員池浩成驚喜現身！爆料成勛私下愛撒嬌，連他看了都覺得很陌生。

▲▼韓星成勛見面會。（圖／記者張一中攝）

▲成勛見面會同劇男演員池浩成（右）驚喜登場。（圖／記者張一中攝）

進行到此時的見面會突然變了調，因為突然有大字報要求池浩成熱舞，成勛傻眼直接在舞台上說：「怎麼突然這麼沒頭沒尾？是誰寫的？代表還是室長？你自己出來跳。」本來以為他說笑，結果他認真坐在舞台前不走，說等工作人員上台才願意開始。

▲▼韓星成勛見面會。（圖／記者張一中攝）

▲成勛在舞台上賴著不走，堅持老闆上台。（圖／記者張一中攝）

結果成勛真的逼出了老闆，3個大男人就在台上像夜店舞池般熱舞。成勛道歉說，「一般見面會都有腳本的，但我不看，抱歉讓妳們看到3個男人在舞台上這種骯髒的畫面。」雖然脫稿演出但獲得粉絲陣陣尖叫。

註：池浩成為他現場介紹自己時說的名字。

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