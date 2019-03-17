李至正表情包「綜藝黑洞」　做菜緊張手狂抖求救媽媽

記者林彥君／台北報導

李至正和路嘉欣日前上曾國城主持的《型男大主廚》宣傳電視電影《黯夜》，演員們在節目上展現做菜功力，信誓旦旦要贏對手張文綺和夢多，還要把精美鍋具贏回家，李至正在做菜時表情不斷，更被笑稱為「綜藝黑洞」。

▲李至正（左1）和路嘉欣（左3）上節目做菜。（圖／凱渥提供）。

李至正和路嘉欣在節目中要挑戰白酒匯海鮮及南洋咖哩蟹兩道大菜，這次做菜不僅要拚技術，輸家得要喝掉3杯以上的苦茶，在正式開始做菜前，李至正和路嘉欣兩人看起來自信滿滿，沒想到比賽開始李至正超緊張，表情多變，切菜時緊張的手抖不停，連倒數音樂都讓他感到焦慮，不停說：「可以換個音樂嗎！」

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一旁的路嘉欣在處理食材時則表現的十分淡定，雖然力氣太小，在做第二道螃蟹料理時無法一次將要爆香的蒜頭拍碎，但無論是食材下刀或是將螃蟹丟進油鍋裡，動作都一氣呵成。料理完成後路嘉欣才透露其實她是因為太緊張，所以整張臉才會面無表情，看起來很淡定都是假象，幸好兩人在合作之下一起完成了美味的料理，順利躲過苦茶危機。

▲李至正和路嘉欣宣傳新戲。（圖／凱渥提供）

路嘉欣一個月最多下廚2次，在上節目前一天有先去賣場了解食材。李至正則是在前一晚跟媽媽求救，透過電話問媽媽料理方式，他無奈說，因為媽媽說得太仔細，連日本和台灣是怎麼讓蛤蠣吐沙的步驟不同都一一告訴他，讓李至正聽到走神。



提到拍攝一年的電視電影即將上映，由於是懸疑驚悚片，路嘉欣在裡面演出一個頗富心機又陰沉的女子，顛覆以往形象，李至正則再次挑戰「軟爛男」的角色，回憶拍戲過程最開心的就是為了配合演出，都不用上妝、鬍子也不用刮，連梳化要幫他用捲髮造型，他都希望可以不用，讓一旁連拍三天的路嘉欣好羨慕。

▲李至正和路嘉欣挑戰料理。（圖／凱渥提供）

路嘉欣一結束大陸的舞台劇巡演就趕回台灣拍攝，在戲中和飾演丈夫的趙駿亞有不少爭執和打鬥的畫面，讓她幾乎體力透支，但也稱讚趙駿亞在動作戲時都有幫她注意安危，讓她在拍攝時十分放心。