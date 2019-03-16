前女友承諾會分手…邵翔3個月後發現「殘忍真相」

記者李欣容／台北報導

邵翔在台視、三立週日偶像劇《你有念大學嗎？》飾演暖男蔡小剛，守護常可艾（安心亞 飾）多年，但私下的他不是「大仁哥」性格，而是會發動攻勢，牡羊座的他最受不了曖昧不明，「要就兩情相悅說清楚，做朋友都沒關係。」但他也曾不小心當了小王，最後痛苦收場。

▲▼邵翔在《你有念大學嗎？》守護安心亞 。（圖／記者季相儒攝／三立提供）

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邵翔覺得類似大仁哥的人確實會讓人同情，不過他如果有喜歡的對象，屬於主動積極派，在邀約前會先感受對方是否也有相同情意，「我的雷達還滿強的，可以感受的到。」

▲邵翔追女生走快狠準路線，不拖泥帶水。（圖／三立提供）

但邵翔說，自己不屬於死纏爛打型，不會猛烈追求，這樣也造成女方困擾，更表示環境很重要，如果是職場朝夕相處，喜歡卻不敢告白，才會有機會長時間守護，但拍戲常常3、4個月就散了，不會有類似情形發生。

▲邵翔曾不小心當了第三者。（圖／三立提供）

現在與小蠻感情生活穩定，但邵翔提及，過去他曾不小心當過小王，某任女友一直說要解決與原本男友的關係，邵翔選擇相信，沒想到3個月後才發現，他們根本沒分手，果斷的邵翔選擇退讓，「這樣搞不清的狀況在一起也痛苦，長痛不如短痛。」