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廖峻演帕金森患者「常忘記抖」　自嘲中風後：一打哈欠就開始抖

記者李欣容／台北報導

廖峻、李千那在「華視金選劇場」《寸尺》中飾演父女，分別是裁縫師和服飾品牌業務經理，劇中廖峻得了帕金森氏症住院，去年年底廖峻小中風，自嘲說：「演帕金森氏症發病時常會忘記要抖，現在微中風生病後，倒是打哈欠就會自己抖起來！」生了一場病後，多了一些人生歷練與體認。

▲▼ 《寸尺》 廖峻飾演阿興師 。（圖／華視提供）

▲廖峻 在《寸尺》中飾演阿興師 。（圖／華視提供）

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日前因病住院的廖峻，目前積極接受院方安排的復健，「我每天按表操課，從爬3層樓，進階成5層樓。」他也非常感謝粉絲關心，過去是工作狂的他，現在更懂得健康的重要，而李千那得知廖峻生病，也第一時間打電話關心。

▲▼ 《寸尺》 廖峻飾演阿興師 。（圖／華視提供）

▲李千那和廖峻飾演父女。（圖／華視提供）

談到拍攝《寸尺》中最大的挑戰，李千那表示有一場戲是她要分享好消息給爸爸，但看到生病的父親面無表情的樣子，要在短短5秒內從開心的情緒，迅速轉換成難過落淚，原本沒信心能演好，透過廖峻帶戲才順利完成，直說：「峻爸舉手投足都是戲。」

▲▼ 《寸尺》 廖峻飾演阿興師 。（圖／華視提供）

▲李千那在和廖峻對戲時，常想起自己父親。（圖／華視提供）

李千那也想到自己的父親，兩人對事情也常有不同看法，像是父親的觀念會覺得演藝圈很複雜，為此她還特別帶父親去見公司的人讓他放心，即使千那已獲金馬獎、金鐘獎肯定，父親還是會拿其他表現更好的人與她比較。

▲▼ 《寸尺》 廖峻飾演阿興師 。（圖／華視提供）

▲李千那對感情順期自然。（圖／華視提供）

李千那也聊到了自己的感情觀，她表示平凡就是福，兩個人在一起開心，生活上沒有問題就夠了，家人也沒有催婚，對於在白色情人節與ECHO同框，她表示，「就是散播快樂給大家，很可愛的一個手勢舞，希望大家一起跟拍，對於感情順其自然。」

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寸尺, 李千那, 廖峻

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