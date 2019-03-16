女星許願當農夫...導演老公買地圓夢　一看「耕田行程」後悔了！

記者李欣容／台北報導

導演丁仰國日前在金山買了一塊農地，送給曾許願想體驗務農生活的老婆林秀君，林秀君說，老公開心，她跟女兒可是累慘了，每天都被抓去整地累到眼神呆滯，且過兩天她要演貴婦，不只臉曬花，指甲還有泥巴殘留，擔心被劇組退貨，丁巧唯則是希望爸爸趕快回北京，這樣就不會每天被抓著去種田了。

▲林秀君一家在金山務農 。（圖／寶麗來提供）

丁仰國本是武術指導出身，後升格導演，執導過多部戲劇，近年大多在北京工作，日前回台過年在金山財神廟附近買了一塊農地，形狀神似元寶，他期待這塊農地能為家人帶來滿滿收穫。

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▲林秀君被老公拉去種田，每天累到眼神渙散 。（圖／寶麗來提供）

丁仰國自從買下這塊地後，逢人就分享，甚至邀約親友一起整地，林秀君說：「老丁很開心，我們母女可慘了！」因為這幾天開始，每天都被丁仰國抓去除草、整地，讓他們母女每天回家都呈現手腳痠軟，眼神呆滯的狀態，林秀君後悔喊：「老天爺！我不該許願要當農夫跟背包客，現在當農夫都這樣了，背包客還得了！」

▲丁巧唯希望爸爸快回北京工作。（圖／寶麗來提供）

整地首日，丁仰國跟丁巧唯用蠻荒之力割完一片草牆，雖成就感很大，但雙手已不堪使用，隔天直奔專門店購買小台的除草機，這樣林秀君也能使用，讓她聽了馬上拒絕，「天啊！嚇死我了，我才不要。」

▲林秀君（右）、丁巧唯母女。（圖／寶麗來提供）

除了農具之外，一家人也為了要種什麼鬧翻天，林秀君對經紀人發出哀號，拜託經紀人趕緊排工作，丁巧唯則期盼爸爸趕快回北京，這樣就不會有人每天帶全家去種田。