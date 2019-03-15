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一世代路易「18歲網紅親妹」心臟病家中猝死！　得年18歲

記者蕭采薇／綜合報導

英國偶像男團「一世代」（One Direction）暫時解散各自單飛，成員路易（Louis Tomlinson）上週才發行新歌《Two Of Us》紀念在2016年過世的母親，沒想到再傳憾事。路易的妹妹菲利希特湯姆林森（Félicité Tomlinson）在英國時間13日疑因心臟病過世，在18歲的青春年華香消玉殞。

▲▼一世代（One Direction）成員路易（Louis Tomlinson）的妹妹菲利希特湯姆林森（Félicité Tomlinson）因心臟病過世。（圖／翻攝自IG）

▲一世代路易（右）18歲親妹菲利希特（左）因心臟病驟逝，得年18歲。（圖／翻攝自IG）

菲利希特除了有位明星哥哥，本身也兼具設計師、模特兒、網紅等身份，在Instagram擁有130萬人次追蹤。生活多采多姿的菲利希特，在今年初成功戒酒戒菸，且不時在IG放上陽光運動照，形象非常健康。

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▲▼一世代（One Direction）成員路易（Louis Tomlinson）的妹妹菲利希特湯姆林森（Félicité Tomlinson）因心臟病過世。（圖／翻攝自IG）

▲菲利希特在今年初戒菸戒酒成功，形象轉為健康少女。（圖／翻攝自IG）

沒想到英國時間13日中午，菲利希特突然在倫敦家中倒地不起，醫護人員到場後雖然進行急救，但仍挽救不回一條年輕生命，宣告當場死亡。由於路易一家並未有心臟病家族病史，菲利希特也從未有過心臟病相關記錄，僅有去年底有段時間受坐骨神經痛所苦。

▲▼一世代（One Direction）成員路易（Louis Tomlinson）的妹妹菲利希特湯姆林森（Félicité Tomlinson）因心臟病過世。（圖／翻攝自IG）

▲路易（左）在2016年歷經喪母，母親（右）因白血病過世。（圖／翻攝自IG）

悲痛的消息令親友無法接受，關係人士表示：「菲利希特人緣好，是非常樂觀開朗的孩子，她的離開對周遭的人來說是很大的打擊。」路易的母親於2016年因白血病離世，如今在面對親人離開的打擊，讓路易緊急取消了原訂14日晚間舉辦的慈善演出，專心處理妹妹的後事和陪伴家人。

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一世代, 路易, ouis Tomlinson, 菲利希特, Félicité Tomlinson

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