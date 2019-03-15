佘詩曼再忙也留意舊愛！　「每個生命都值得恭喜」賀鄭嘉穎當爹

記者韓景樺／綜合報導

香港女星佘詩曼出道多年，2018年憑藉《延禧攻略》中的「嫻妃」一角，再攀人氣高峰，14日她出席品牌發布會時被問到「舊愛」鄭嘉穎當爸一事，也大方以「每個生命來到世界都值得恭喜」表達祝福，但被問到是否排斥生小孩時，佘詩曼的巧妙回答讓人會心一笑。

▲佘詩曼14日在香港出席活動。（圖／翻攝自微博／愛奇藝娛樂）

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鄭嘉穎去年（2018年）娶回嬌妻陳凱琳，今年2月更在IG宣告兒子誕生，為人父喜悅溢於言表，而佘詩曼過去曾和他有過一段情，14日出席活動時也不免被問到是否有恭喜對方，面對舊愛升格當爸，她態度顯得落落大方，表示自己雖然行程滿檔但有留意到此事，更以「每個生命來到世界上都很值得恭喜」來向對方道賀。

至於被問到是否會排斥生孩子，佘詩曼表示順其自然，更說自己不會「還沒學會走路就想跑」，巧妙答覆也讓人見識到「嫻妃娘娘」的智慧。

而佘詩曼近來與男星黃曉明合拍的新劇《鬢邊不是海棠紅》，拍攝進度目前已完成了大半，她也自爆合作期間經常能看見黃曉明曬兒子「小海綿」的影片，透露小海綿和爸爸很像；更表示這段時間因為黃曉明的隨行廚師太會做飯，太常「吃大餐」的結果就是「整個劇組都胖了」。

▲▼佘詩曼近來正與黃曉明合拍新劇《鬢邊不是海棠紅》。（圖／翻攝自微博／于正）