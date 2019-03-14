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莊凱勛、邵雨薇再破尺度　超限制級國片《緝魔》預告曝光

記者洪文／綜合報導

莊凱勛、傅孟柏、邵雨薇演出超限制級國片《緝魔》故事由一個無頭裸體女屍，引出一個橫跨多年的懸案，人人都捲入其中，各懷鬼胎、各有心魔，在詭異的氛圍中，越查卻越看不清真相。今天公佈前導海報及30秒預告，大膽衝擊的畫面立刻成為吸睛話題，殺出國片的犯罪電影的新類型。

▲▼莊凱勛、傅孟柏、邵雨薇《緝魔》劇照。（圖／華映提供）

▲《緝魔》劇照。（圖／華映提供，以下同）
  
30秒預告當中，行事風格火爆的刑警莊凱勛及冷酷女法醫邵雨薇發現女屍的死因，連想到一個塵封多年的兇殺案，一個整型美女的命案，引發一件案中有案的謎團，越查越覺得所有人似乎都牽連在內。而海報中可見到冷冽的高架橋下，靜靜躺著一具全裸的無頭女屍，似乎對這宗殘忍命案的沉默控訴，立刻帶出電影中驚悚懸疑的氣氛，讓人不寒而慄。

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▲▼莊凱勛、傅孟柏、邵雨薇《緝魔》劇照。（圖／華映提供）

莊凱勛深感《緝魔》與之前的演出大不同，之前的角色情緒很飽滿，也較具台灣味的本土感，但這回的爆裂警察，除了在面對特殊情況會情緒爆發外，其他時候都是一副高高在上的冷靜模樣，他在演出前曾努力研究過角色，「這個警察幾乎沒有外顯的喜怒哀樂，但因曾經面對過哀傷的狀況，讓他變得對一切的反應都是緩緩慢慢的，我覺得角色就是個很寂寞的人。」

邵雨薇在《緝魔》中演出外表冷漠的女法醫，也深感這次的演出難度很高，「我以前演的角色多半比較可愛，這次演的女法醫很冷靜、有想法，但內心又有著很多負面的事情，抱著想要報復的心情，真的是一大挑戰。」

▲▼莊凱勛、傅孟柏、邵雨薇《緝魔》劇照。（圖／華映提供）

而金鐘影帝傅孟柏則在《緝魔》演出一位正邪難辨的整型名醫，有著醫生光環但光環之下似乎有著巨大的陰暗面，讓他成為案件的關鍵人物，「這個醫生和一般人的邏輯不同，所以很多情緒反應和一般人不同，無法用常理判斷，演出時就要順著角色情緒去進行。」

導演盧豐淵曾策畫多部懸疑驚悚類型戲劇，對恐怖迷離氣氛掌握精準，《緝魔》是他第一部執導的院線電影，雖然自己並非特別偏愛懸疑恐怖題材，但這個題材下，他可以肆意揮灑，「是題材垂愛我，給了我發揮的空間。」

▲▼莊凱勛、傅孟柏、邵雨薇《緝魔》劇照。（圖／華映提供）

《緝魔》以大量紅色的色彩，營造了壓抑恐怖的氣氛，導演完全不避諱的以超越尺度的大膽畫面進行拍攝，挑戰觀眾感觀，成為台灣少見的限制級的國片，也以不同以往異色大膽的氣氛入選金馬奇幻影展，將於影展進行世界首映。
 
《緝魔》劇情緢述溫子昇（莊凱勛 飾）是個作風暴烈的刑警，負責調查一起無頭女屍案件時，遇到前來驗屍的冷酷女法醫韓雪甯（邵雨薇 飾），他們查到死者曾在高俊偉（傅孟柏 飾）開業的醫美診所進行隆胸手術，韓雪甯突然向溫子昇透露大學時曾與高俊偉交往，還協助他做過一個案件的偽證，讓高俊偉成為頭號嫌犯！但溫子昇前往診所調查，卻更覺得疑點重重。此時，高俊偉約了韓雪甯見面，但韓雪甯竟動手刺傷了他，兩人複雜的關係讓案情更為膠著，看不清真相。
 
《緝魔》預計2019年在台上映。

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莊凱勛, 邵雨薇, 緝魔

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