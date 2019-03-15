懸疑暗黑電影《G殺事件》　台北高雄特映場門票限時贈

App小組／活動報導

懸疑驚悚電影《G殺事件》即將在台上映，一連串G字首的英文單字，一件離奇血案，6個關係人，現在通通串連在一起，一部懸疑又帶著年輕世代絕望氛圍的新片，《ETtoday星光雲App》將贈送電影交換票給你，邀你一起進入電影抽絲剝繭、層層深入解開這羅生門式的懸疑命案。

懸疑港片《G殺事件》入圍本屆香港電影金像獎6項大獎，鮮明的風格更被視為「港版《告白》」，電影用一連串G字頭的英文單字將一件離奇血案的6個關係人串連一起，其中「港版半澤直樹」陸駿光、「港版小松菜奈」陳漢娜格外引人注意！

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【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「【贈票】18禁《G殺事件》限量特映！」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：3月15日至3月18日2300止。

◎得獎獎項：《G殺事件》電影交換票2張。

◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者40名，一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。

◎兌領方式：活動小組將於活動結束後兩日內，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出活動展覽實體票券，個人資料請務必正確填寫，以利贈獎寄送。如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

若有任何問題，可Email至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

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【電影介紹】

一聲哀號劃破了優美的巴哈樂章，一顆帶血人頭從陽台滾落屋內，受害者身首異處，死狀奇慘。一宗由一顆人頭開始的離奇命案。 資優女學生、憂鬱音樂家、自閉症天才、超狂刑警、妓女後母、斯文教師和流浪狗，竟在一晚之間全都連繫上。而以「G」字為首的詞彙舖天蓋地，又暗示了什麼？

每個細節都勾畫著錯綜複雜的香港人和事，一夜命案，並非偶然。在這壓抑的城市裡，人們都追求著解脫。而這一切，由一顆人頭滾落地開始。

恐怖大師邱禮濤監製，匯集杜汶澤、陳漢娜與黃璐等實力派演員，香港新晉導演李卓斌首部長片開展羅生門式的懸疑命案，灑落數十個Ｇ開頭的單字為線索，以奔放的非線敘事抽絲剝繭、層層深入。看似港產獵奇類型電影，卻又切中今日港人港事，兼具尖銳社會批判勁道與成熟血腥驚悚氛圍，令人回想起香港新浪潮的生猛活力。

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