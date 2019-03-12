勝利群組內「俞利親哥」名字上熱搜！回應：正在接受調查

記者吳孟庭／綜合報導

南韓男歌手鄭俊英涉嫌偷拍女性私密照片與影片後，還分享給眾多友人，不少演藝明星已經被點名有關聯，其中一名「女團成員的G姓親哥哥」被傳了一整個早上後，名字漸漸浮上關鍵字，被點名的正是少女時代俞利的親哥「權赫俊」，他也證實自己正在被調查中。

▲俞利親哥曾經上過電視。（圖／翻攝自tvN）

權赫俊被點名後遭受網友攻擊，他在IG回應部份網友說，「用匿名躲在影子背後的人，現在已經好好的在接受調查了，我是否有沒有犯罪，頭抬不抬得起來，並不是你們可以判斷的。」

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權赫俊會被點名，主要是因為他和勝利、鄭俊英、FTIsland崔鍾訓當初一起開了一間叫做「밀당포차」的包裝馬車（韓式海產店）。他解釋，「我只是當時餐廳開幕時，在同個群組參與的一員，對性招待或是報導內容完全不知情，當時就擺脫了束縛，把自己身家明明白白攤開來了。」

▲俞利親哥回應網友正在好好的接受調查。（圖／翻攝自IG）

不少俞利的粉絲為哥哥加油，他也回應，「對俞利的粉絲感到抱歉，因為是很久以前的事情，所以心情很平靜。」

根據韓國媒體《Dispatch》稍早公開報導，鄭俊英、BIGBANG勝利等人有一個밀땅포차 夥伴們的聊天群組，裡面有一位C姓歌手、和勝利長期合作的K姓商人，包含出示的「Burning Sun」、勝利經營的拉麵店到밀땅포차都是合作夥伴；另外一位則是女團成員的G姓親哥哥。

▲俞利哥哥與其名字登上韓網熱搜。（圖／翻攝自Naver）

在此聊天群組，他們會談論開幕營運的準備，但曾經K姓商人傳在群組一段親密影片，勝利回：「是誰啊？啊～G哥啊」，接著K又補了兩張照片後，G回了「顆顆」。因為公開是女團哥哥的背景，被韓網民肉搜。