陳珮騏親揭「休息」原因！　曝工作進度⋯3師父一句話她嚇傻

記者林彥君／台北報導



41歲的陳珮騏日前因在臉書表達對八點檔的心情，其中出現「劃上一個休止符」，引起網友討論。陳珮騏今（12日）上《命運好好玩》，陳珮騏不好意思的說，不想因此被關注，「我不是明星、不是藝人，我沒有仙氣、沒有光環，我只是普通的演員。」透露會休息，是因為聽了3位師父的建議。

▲陳珮騏在錄影前回應工作進度。（圖／記者林彥君攝）

陳珮騏近期讓自己修養身體，做想做的事情，「我的身體已經敗壞到某種程度，生命一直虛耗，之前沒有時間停下來，我擔心腳步停下來自己是否能適應，我們的工作都是未知，我也會害怕努力這麼多年，停下來後，會不會永遠停止？但不停，我什麼時候會住院都不知道。」

陳珮騏過去因拍戲熬夜，健康亮紅燈，長子宮肌瘤，近期手術後，開始注重健康，陳珮騏認識的3位師父分別都跟她說，「從去年開始，身體會進入休息狀態。」當下聽完讓她很恐慌，之後調整心態後，讓自己漸漸放慢步調。

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▲陳珮騏。（圖／記者林彥君攝）

陳珮騏曾透露拍完《金家好媳婦》要安排子宮肌瘤手術，才會再加入《炮仔聲》拍攝，不過她遲遲未在該劇中現身，引起粉絲關注。陳珮騏說，目前確定「工作遙遙無期」，近期有太多網友問她何時回歸八點檔，「有些人還會不理智的質問、罵我。」因無法一一回應，才決定在臉書發文，沒想到引發誤會。

陳珮騏解釋，可能因為在臉書上文字打得太委婉，讓粉絲以為是自己不演、身體不好才不接戲，陳珮騏強調，工作不是自己可以決定，因為製作單位給她的答案未定，所以才無法實際回答粉絲何時拍戲。