ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳珮騏親揭「休息」原因！　曝工作進度⋯3師父一句話她嚇傻

記者林彥君／台北報導

41歲的陳珮騏日前因在臉書表達對八點檔的心情，其中出現「劃上一個休止符」，引起網友討論。陳珮騏今（12日）上《命運好好玩》，陳珮騏不好意思的說，不想因此被關注，「我不是明星、不是藝人，我沒有仙氣、沒有光環，我只是普通的演員。」透露會休息，是因為聽了3位師父的建議。

▲▼陳珮騏。（圖／記者林彥君攝）

▲陳珮騏在錄影前回應工作進度。（圖／記者林彥君攝）

陳珮騏近期讓自己修養身體，做想做的事情，「我的身體已經敗壞到某種程度，生命一直虛耗，之前沒有時間停下來，我擔心腳步停下來自己是否能適應，我們的工作都是未知，我也會害怕努力這麼多年，停下來後，會不會永遠停止？但不停，我什麼時候會住院都不知道。」

陳珮騏過去因拍戲熬夜，健康亮紅燈，長子宮肌瘤，近期手術後，開始注重健康，陳珮騏認識的3位師父分別都跟她說，「從去年開始，身體會進入休息狀態。」當下聽完讓她很恐慌，之後調整心態後，讓自己漸漸放慢步調。

請繼續往下閱讀...

▲▼陳珮騏。（圖／記者林彥君攝）

▲陳珮騏。（圖／記者林彥君攝）

陳珮騏曾透露拍完《金家好媳婦》要安排子宮肌瘤手術，才會再加入《炮仔聲》拍攝，不過她遲遲未在該劇中現身，引起粉絲關注。陳珮騏說，目前確定「工作遙遙無期」，近期有太多網友問她何時回歸八點檔，「有些人還會不理智的質問、罵我。」因無法一一回應，才決定在臉書發文，沒想到引發誤會。

陳珮騏解釋，可能因為在臉書上文字打得太委婉，讓粉絲以為是自己不演、身體不好才不接戲，陳珮騏強調，工作不是自己可以決定，因為製作單位給她的答案未定，所以才無法實際回答粉絲何時拍戲。

林明禎挺「E級雪球」辣舞！　服務生專心上菜反應網笑翻ＸＤ

推薦閱讀

勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英多名老司機對話渣爆！

「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英多名老司機對話渣爆！

光熙看人眼光神準！　「勸世預言T.O.P、勝利、鄭俊英」韓網推爆

光熙看人眼光神準！　「勸世預言T.O.P、勝利、鄭俊英」韓網推爆

特／才剛挺過T.O.P呼麻　勝利退出止血「BIGBANG的時代過去了」

特／才剛挺過T.O.P呼麻　勝利退出止血「BIGBANG的時代過去了」

鄭俊英老司機群聊再爆！　「把女團當美食街在挑」批她是塊破布

鄭俊英老司機群聊再爆！　「把女團當美食街在挑」批她是塊破布

F雪球妹銷魂自拍！　一看身後「吊滿40個乾屍」…她笑：內臟都挖乾淨了

F雪球妹銷魂自拍！　一看身後「吊滿40個乾屍」…她笑：內臟都挖乾淨了

散播「鄭俊英偷拍片」被逮！崔姓偶像身份曝光　網驚：天啊是他！

散播「鄭俊英偷拍片」被逮！崔姓偶像身份曝光　網驚：天啊是他！

鄭俊英「偷拍女性私密片」傳好友炫耀　龍俊亨認有對話：我不在群組

鄭俊英「偷拍女性私密片」傳好友炫耀　龍俊亨認有對話：我不在群組

爆鄭俊英「老司機名單內幕」　6人是偶像兼Rapper..網驚：根本明示

爆鄭俊英「老司機名單內幕」　6人是偶像兼Rapper..網驚：根本明示

姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

周杰倫「一家四口首度同框」　小周周正面入鏡Q炸！

周杰倫「一家四口首度同框」　小周周正面入鏡Q炸！

鄭俊英有支「黃金手機」專門聊天用　Zico爆：裡面名單很精彩

鄭俊英有支「黃金手機」專門聊天用　Zico爆：裡面名單很精彩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英多名老司機對話渣爆！

光熙看人眼光神準！　「勸世預言T.O.P、勝利、鄭俊英」韓網推爆

特／才剛挺過T.O.P呼麻　勝利退出止血「BIGBANG的時代過去了」

鄭俊英老司機群聊再爆！　「把女團當美食街在挑」批她是塊破布

F雪球妹銷魂自拍！　一看身後「吊滿40個乾屍」…她笑：內臟都挖乾淨了

散播「鄭俊英偷拍片」被逮！崔姓偶像身份曝光　網驚：天啊是他！

鄭俊英「偷拍女性私密片」傳好友炫耀　龍俊亨認有對話：我不在群組

爆鄭俊英「老司機名單內幕」　6人是偶像兼Rapper..網驚：根本明示

姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳珮騏

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 張庭瑚自摔後曾說「不是酒駕」　公司認說謊：我們做了錯誤判斷
  2. 張庭瑚酒駕自摔「目前工作全停擺」　曝未來規劃！
  3. 快訊／張庭瑚3鞠躬道歉！「喝酒回家又冒險騎車」還原酒駕經過
  4. 小亨堡唱歌「反差萌嗓音」首曝光　釣出謝金燕：姐姐有驚艷到
  5. 韓網瘋猜勝利渣男群組「李姓歌手」　李洪基深夜慰粉絲：別擔心
  6. 張庭瑚酒駕自摔！　今下午4點現身「還原現場」
  7. 哈佛碩士美女學霸回來了！　聽到「敏感歌詞」秒落淚
  8. 姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌
  9. 《黑澀會》薔薔捲吸毒「臉書詭異發文」　台北豪宅煙霧瀰漫辦毒趴
  10. 陳珮騏親揭「休息」原因！　曝工作進度⋯3師父一句話她嚇傻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366