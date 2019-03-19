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韓國知名鋼琴家白建宇 蕭邦的無言歌

▲鋼琴家白建宇來台演奏蕭邦夜曲 。（圖／鵬博藝術提供）

▲鋼琴家白建宇來台演奏蕭邦夜曲 。（圖／鵬博藝術提供）

生活中心／台北報導

長居巴黎30多年，在法國聲譽卓著，在南韓更是家喻戶曉的鋼琴家白建宇，將於4月6日來台在國家音樂廳舉辦鋼琴獨奏會，演奏蕭邦的21首夜曲，並穿插蕭邦的其他經典名曲，形成白建宇的「蕭邦小宇宙」，樂迷將可大飽耳福。

現年73歲的鋼琴家白建宇，2010年獲得法國政府頒發「文學與藝術騎士勳章」，《紐約時報》讚譽其演奏「電閃雷鳴，能喚醒古老幽魂」，2017年白建宇在韓國完成貝多芬32首鋼琴奏鳴曲演出的創舉之後，近年回歸初心，鑽研蕭邦夜曲，並且在DG灌錄全集，於3月底發行錄音。

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白建宇談起他與蕭邦夜曲的緣份是一輩子的，但現在更能全面地了解它們。「當我在茱莉亞音樂學院求學時，就開始演奏蕭邦夜曲了，但我那時候還無法適切地了解它們。今日這些作品再度向我而來，彷彿又要開啟蕭邦夜曲與我之間的對話了。」關於音樂，白建宇認為必須要走很多很多的路，才能找到屬於自己的路；要體會人生中的各種情感，甚至嘗試失敗與經歷失去，才更能夠投入音樂之中，打動自己，然後打動別人。這正是白建宇重新聚焦蕭邦夜曲「less is more」的圓熟境地。

白建宇對蕭邦夜曲情有獨鍾。「我重新看過一次蕭邦的所有作品，思考著哪些作品最能夠代表蕭邦的世界－他的夜曲就是答案。我個人主觀覺得，那些夜曲是蕭邦內心真正想訴說的。那些聲音聽起來是如此柔軟卻又有活力，演奏時必須不能花太多力氣，讓音樂呈現晶瑩剔透，這是一個充滿挑戰的任務。」

白建宇1946年出生於首爾，受美國傳教士啟發開始學琴，10歲與首爾愛樂樂團的前身，也就是韓國國家交響樂團合作葛利格《鋼琴協奏曲》，15歲赴紐約茱莉亞音樂學院習琴，赴倫敦拜師伊洛娜．卡波斯為師；同時也在義大利學琴，師從兩大名師圭多．阿戈斯蒂和威廉．肯普夫。1969年獲布梭尼國際鋼琴大賽的首獎，兩年後又受邀在紐約林肯中心演出拉威爾鋼琴獨奏作品全集音樂會，自此成為職業鋼琴家。

節目資訊：

4月6日（六）19:30 國家音樂廳（台北市中山南路21之1號）

蕭邦：升F大調第二號即興曲，作品36
F. Chopin: Impromptu No. 2 in F-sharp Major, Op. 36
蕭邦：升F大調第五號夜曲，作品15之2
F. Chopin: Nocturne No. 5 in F-sharp Major, Op. 15 No. 2
蕭邦：升c小調第七號夜曲，作品27之1
F. Chopin: Nocturne No. 7 in c-sharp minor, Op. 27 No. 1
蕭邦：降A大調波蘭幻想曲，作品61
F. Chopin: Polonaise-fantaisie in A-flat Major, Op. 61
蕭邦：F大調第四號夜曲，作品15之1
F. Chopin: Nocturne No. 4 in F Major, Op 15 No.1
蕭邦：c小調第13號夜曲，作品48之1
F. Chopin: Nocturne No. 13 in c minor, Op. 48 No. 1
----中場休息----
蕭邦：F大調華麗的圓舞曲，作品34之3
F. Chopin: Valse brillante in F Major, Op. 34 No. 3
蕭邦：降G大調圓舞曲，作品70之1
F. Chopin: Valse in G-flat Major, Op. 70 No. 1
蕭邦：降E大調華麗的大圓舞曲，作品18
F. Chopin: Grande valse brillante in E-flat Major, Op. 18
蕭邦：降E大調第16號夜曲，作品55之2
F. Chopin: Nocturne No. 16 in E-flat Major, Op. 55 No. 2
蕭邦：降A大調第十號夜曲，作品32之2
F. Chopin: Nocturne No. 10 in A-flat Major, Op. 32 No. 2
蕭邦：g小調第一號敘事曲，作品23
F. Chopin: Ballade No. 1 in g minor, Op. 23

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關鍵字

NSO, 國家交響樂團, 白建宇, 蕭邦, 鋼琴

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