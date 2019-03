韓國知名鋼琴家白建宇 蕭邦的無言歌

▲鋼琴家白建宇來台演奏蕭邦夜曲 。(圖/鵬博藝術提供)

生活中心/台北報導

長居巴黎30多年,在法國聲譽卓著,在南韓更是家喻戶曉的鋼琴家白建宇,將於4月6日來台在國家音樂廳舉辦鋼琴獨奏會,演奏蕭邦的21首夜曲,並穿插蕭邦的其他經典名曲,形成白建宇的「蕭邦小宇宙」,樂迷將可大飽耳福。

現年73歲的鋼琴家白建宇,2010年獲得法國政府頒發「文學與藝術騎士勳章」,《紐約時報》讚譽其演奏「電閃雷鳴,能喚醒古老幽魂」,2017年白建宇在韓國完成貝多芬32首鋼琴奏鳴曲演出的創舉之後,近年回歸初心,鑽研蕭邦夜曲,並且在DG灌錄全集,於3月底發行錄音。

白建宇談起他與蕭邦夜曲的緣份是一輩子的,但現在更能全面地了解它們。「當我在茱莉亞音樂學院求學時,就開始演奏蕭邦夜曲了,但我那時候還無法適切地了解它們。今日這些作品再度向我而來,彷彿又要開啟蕭邦夜曲與我之間的對話了。」關於音樂,白建宇認為必須要走很多很多的路,才能找到屬於自己的路;要體會人生中的各種情感,甚至嘗試失敗與經歷失去,才更能夠投入音樂之中,打動自己,然後打動別人。這正是白建宇重新聚焦蕭邦夜曲「less is more」的圓熟境地。

白建宇對蕭邦夜曲情有獨鍾。「我重新看過一次蕭邦的所有作品,思考著哪些作品最能夠代表蕭邦的世界-他的夜曲就是答案。我個人主觀覺得,那些夜曲是蕭邦內心真正想訴說的。那些聲音聽起來是如此柔軟卻又有活力,演奏時必須不能花太多力氣,讓音樂呈現晶瑩剔透,這是一個充滿挑戰的任務。」

白建宇1946年出生於首爾,受美國傳教士啟發開始學琴,10歲與首爾愛樂樂團的前身,也就是韓國國家交響樂團合作葛利格《鋼琴協奏曲》,15歲赴紐約茱莉亞音樂學院習琴,赴倫敦拜師伊洛娜.卡波斯為師;同時也在義大利學琴,師從兩大名師圭多.阿戈斯蒂和威廉.肯普夫。1969年獲布梭尼國際鋼琴大賽的首獎,兩年後又受邀在紐約林肯中心演出拉威爾鋼琴獨奏作品全集音樂會,自此成為職業鋼琴家。

節目資訊:

4月6日(六)19:30 國家音樂廳(台北市中山南路21之1號)

蕭邦:升F大調第二號即興曲,作品36

F. Chopin: Impromptu No. 2 in F-sharp Major, Op. 36

蕭邦:升F大調第五號夜曲,作品15之2

F. Chopin: Nocturne No. 5 in F-sharp Major, Op. 15 No. 2

蕭邦:升c小調第七號夜曲,作品27之1

F. Chopin: Nocturne No. 7 in c-sharp minor, Op. 27 No. 1

蕭邦:降A大調波蘭幻想曲,作品61

F. Chopin: Polonaise-fantaisie in A-flat Major, Op. 61

蕭邦:F大調第四號夜曲,作品15之1

F. Chopin: Nocturne No. 4 in F Major, Op 15 No.1

蕭邦:c小調第13號夜曲,作品48之1

F. Chopin: Nocturne No. 13 in c minor, Op. 48 No. 1

----中場休息----

蕭邦:F大調華麗的圓舞曲,作品34之3

F. Chopin: Valse brillante in F Major, Op. 34 No. 3

蕭邦:降G大調圓舞曲,作品70之1

F. Chopin: Valse in G-flat Major, Op. 70 No. 1

蕭邦:降E大調華麗的大圓舞曲,作品18

F. Chopin: Grande valse brillante in E-flat Major, Op. 18

蕭邦:降E大調第16號夜曲,作品55之2

F. Chopin: Nocturne No. 16 in E-flat Major, Op. 55 No. 2

蕭邦:降A大調第十號夜曲,作品32之2

F. Chopin: Nocturne No. 10 in A-flat Major, Op. 32 No. 2

蕭邦:g小調第一號敘事曲,作品23

F. Chopin: Ballade No. 1 in g minor, Op. 23