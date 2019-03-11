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《3年A班》殺死女學生兇手公開！菅田將暉結局「隱藏意義」爆雞皮

記者吳孟庭／綜合報導

日劇《3年A班─從此刻起，大家都是我的人質─》昨（10）日造成播出彩蛋的網路平台因爆量而大當機，最後一集女學生自殺之謎終於揭開，菅田將暉所飾演的美術老師「柊一颯」更做出驚人之舉，從頂樓一躍而下，飆出大結局收視新高，創下15.4%新紀錄，播完了3年A班班長更持續掀起討論度！

▲日劇《3年A班》劇照。（圖／KKTV提供）

《3年A班》（簡稱）描述全班在畢業前10天，突然遭到班導師（菅田將暉 飾演）用炸彈綁架，為的是要找出班上女同學自殺的真相，每集內容代表1天，到3月10日播出完結篇，正好也是劇中3月10日畢業典禮，而女同學自殺真相也揭曉。

完結篇中，「柊一颯」老師進行「最後授業」，在社群網站以直播的方式呼籲酸民與鍵盤正義魔人，不要輕易批評他人或妄下事件結論，因為「與論可能會害死一個人」，揭開致女同學而死的兇手，就是躲在螢幕背後的酸民。然而直播中仍然有不少惡意言論湧入，不少台灣網友表示：「這些留言都好真實！」更有網友想到多年前以PTT為背景、也是在討論網路霸凌的電影，直呼這是日版的《BBS鄉民的正義》。

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▲日劇《3年A班》劇照。（圖／KKTV提供）

此外，「柊一颯」老師在整部片埋下伏筆，當戴上眼鏡的時候代表真實的他，眼鏡摘掉後則是在作戲，他也在最後一集從頂樓墜下，全班同學都緊張地衝上去想拉住他，這時才發現他沒戴眼鏡，一切都是演的，背後原因揭開也讓觀眾爆雞皮！

原來是因為永野芽郁所飾演的3年A班班長「芽野櫻」，她無法阻止好友自殺而自責不已，因此柊一颯老師刻意摘掉眼鏡「演出」這一幕，當芽野櫻死命抓住他的手說：「請活下去！」讓她能從相同的事件領悟真實，從自責中走出，是老師的一番苦心。

▲日劇《3年A班》劇照。（圖／KKTV提供）

而芽野英這幕一顆顆如珍珠般眼淚從眼框落下的畫面，更讓日本觀眾大讚「太美了」，「我在這部作品中愛上了永野芽郁的眼淚。」《3年A班─從此刻起，大家都是我的人質─》全劇目前已在KKTV完整上架。

（以上圖片皆由KKTV提供）

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