謝盈萱「切換人格」哭到癱軟　網友全看傻：這演技太扯了！

記者李欣容／台北報導

謝盈萱在公視心理驚悚劇《魂囚西門》飾演珠寶店店長余秀淇，因目睹情人沈金發（藍葦華 飾）死亡併發多重人格障礙，她演完後幾乎癱軟，各種崩潰表現讓網友噴淚狂讚：「女神演技真的好可怕！」創下瞬間最高收視，吸引35萬8千多人同時收看。

▲謝盈萱在劇中人格轉換 。（圖／公視提供）

謝盈萱表示，精神分裂患者人格解離、對話的影像資料，其實非常少見、難找，為揣摩角色她看了大量資料，也曾一度害怕自己無法勝任，最後因為導演的信任，讓她決定豁出去了。

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▲▼謝盈萱演完幾乎癱軟 。（圖／公視提供）

她認為這場戲最困難在於是單機拍攝，有很多不同的鏡位，因為是很長的一段崩潰，她演完後人幾乎癱軟，特別感謝對手演員蕭敬騰、鄭宜農在一旁的幫助，讓她一直維持在角色狀態裡。

謝盈萱在《魂囚西門》裡的角色余秀淇，原本是黑道大哥沈金城（喜翔 飾）的女人，卻愛上大哥的親弟弟金發，兩人私奔後被追捕，她因目睹沈金發的死亡，精神重創、併發多重人格。

▲謝盈萱劇中原是黑道大哥的女人，卻愛上大哥的親弟弟 。（圖／公視提供）

謝盈萱為演繹黑道弟兄及大哥身旁的女人，除了花時間研究藍葦華的口氣與肢體動作，還特別上酒家實地觀察道上人物的姿態，該集播出後引發網友熱議，「謝盈萱演得我雞皮疙瘩」、「看到下巴掉下來」、「今年這段可以稱后了」。