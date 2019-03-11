影評／天才童星與男神睽違17年再合作《證人》暖心好哭片

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

簡立喆／影評 、記者王筱筑／報導

與喜劇《雞不可失》同樣在韓國上映後，口碑及票房都爆棚的暖心動人之作《證人》，由韓國男神大叔鄭雨盛攜手因演出《與神同行》月值使者「李德春」在亞洲爆紅的「國民妹妹」金香起主演，故事講述一名律師和一位自閉症少女，如何因為一樁案件結下不解之緣，在追尋真相的過程中，交織出一段相知相惜的動人故事。

男神歐巴鄭雨盛在《證人》裡飾演一位為父親背債的孝順律師，現實生活的經濟壓力讓他必須違背初衷，加入知名法律事務所，替殺人嫌犯和黑心廠商辯護。不過片中的殺人嫌犯似乎是無辜的，鄭雨盛為了釐清案情，親自去接觸由金香起飾演的案件唯一目擊證人，同時她也是一位患有自閉症的少女，也因此兩人剛開始在溝通上其實困難重重。

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▲《證人》讓鄭雨盛和金香起睽違17年再度合作。（圖／電影劇照）

「天才童星」金香起近年來演技備受肯定，年僅18歲就以《與神同行：最終審判》獲得韓國三大影視獎之一的青龍電影獎最佳女配角殊榮，而她和鄭雨盛更是在17年前就合作過一個麵包廣告，相隔多年小女孩已成為少女，而曾四度獲韓國青龍電影人氣明星獎的男神鄭雨盛，曾演出愛情片《腦海中的橡皮擦》圈粉無數，不過近年來他都挑戰反派或陽剛兇狠角色居多，睽違多年終在《證人》回歸「暖男」角色，兩人再次搭檔演出，演技激盪下也激起了許多溫馨暖心的火花。

金香起更擺脫《與神同行》系列裡陰間使者李德春的聰明伶俐，在《證人》裡面她飾演一位幾乎難以和外界溝通的自閉症患者，不論是眼神、表情、肢體的表演都相當到位，她再次用演技說服觀眾。

《證人》劇情分成鄭雨盛與父親之間，以及自閉症少女和母親的親情，友情部分則是金香起和鄭雨盛之間，以及自閉症少女這樣特殊學生的人際關係，在學校容易遭受霸凌的探討，也有友達以上、戀人未滿卻因為現實利益衝突而受阻的糾結愛情，總共有四條以上的故事線，有溫馨感人，也有懸疑鬥智的戲碼，甚至還有精采法庭辯論戲，

片中也有逼出觀眾淚水的感動情節，讓人去思考我們是否活在太主觀的世界，以及展現出了父母親對孩子最無盡與包容的愛，在看多了好萊塢特效營造出緊張感的電影之下，這類型以扎實劇情和演技表現出來的小人物故事，反倒讓人覺得清新療癒。

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