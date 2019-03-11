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「戲劇小生」遇恐怖情人：她一拳打破鏡子，拿碎片割腕

記者林彥君／台北報導

戲劇小生丁立祺（原名丁力祺）以演出反派廣受歡迎，戲中他常常修理別人，戲外卻是被恐怖情人家暴、控制，日前他在高點綜合台《震震有詞》節目，提到與恐怖情人交往經驗，回想起來仍是心有餘悸。

丁立祺在15年前剛入行沒多久，拍戲時認識一位前輩，「她長得很漂亮，對人很親切，留下非常好的印象，越走越近開始交往後，才發現判若兩人。」兩人交往後，丁立祺說對方控制他的行程、手機，「我要上廁所，手機不能帶進廁所，她規定得放在她看得到的位置。」

▲▼丁力祺。（圖／高點綜合台提供）

▲丁立祺（右2）上節目分享恐怖情人的經驗。（圖／高點綜合台提供）

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主持人謝震武律師問：「有遇過最誇張的行為嗎？」丁立祺說，最誇張就是自殘，「有一天早上6點通告，女友一早起來做早餐，突然聽到女生慘叫，她被熱油噴到，但因為趕著出門，只能短暫安撫就趕去拍戲。」

丁立祺晚上回到家後，女友跟他吵這件事，他說：「兩個人吵啊吵著，突然間她一拳打破鏡子，更誇張的是，她竟然撿起地上破碎的鏡子，直接往手腕上一割，當場血流如注，後來我才發現她手上割腕痕跡，大概跟男性手錶錶帶一樣寬。」只要不如前女友的意，除了自殘，丁立祺常被毆打更是家常便飯。

▲▼丁力祺。（圖／高點綜合台提供）

▲丁立祺。（圖／高點綜合台提供）

生理醫學講師Wendy聽完丁立祺的遭遇，分析丁的前女友是「低危險高再犯」類型，謝震武也接著詢問：「遇到恐怖情人，你沒申請保護令嗎？」丁立祺表示，當時是15年前，台灣對於家暴、保護令的認知並不像現在那麼普遍，因此並不知道這類保護法令。

心理醫學講師Wendy建議，想要離開恐怖情人「立即消失」是最好的方法，Wendy建議備好逃生包，最好先離開台灣一段時間。丁立祺則有不同的方式，他說：「當時我是完全不準備，因為被對方發現後更慘，決定要分手這段期間默默地丟掉不要的物品，趁她不在家時，馬上離開走人，手機關機讓她找不到人，終於成功擺脫恐怖的前女友。」

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